Een jaar geleden maakte Carlos Sainz Jr. de overstap van McLaren naar Ferrari, als opvolger van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Grote schoenen om te vullen voor de Spanjaard, maar Sainz liet zich vanaf het eerste moment goed zien. De relatie met teamgenoot Charles Leclerc verbeterde zowel op als naast de baan met de dag. Uiteindelijk bezorgden zij Ferrari de derde plaats in het constructeurskampioenschap na een stevig duel met McLaren.

Op weg naar die klassering scoorde het tweetal twee pole-positions en vijf podiumplaatsen. Komend jaar hoopt de Scuderia onder de nieuwe reglementen nogmaals een goede sprong te kunnen maken. Over de line-up heeft men in Maranello in elk geval niets te klagen, zo laat Ferrari sportief directeur Laurent Mekies weten in gesprek met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com: “Ze geven feedback van een zeer hoog niveau. Ze beschrijven niet alleen wat ze voelen, maar ze hebben ook de drang en motivatie om samen met ons naar oplossingen te zoeken. Ze gebruiken verschillende bewoordingen, die wij dan weer in elkaar kunnen passen. Ze zijn het niet altijd met elkaar eens, waardoor wij juist weer de kans hebben om het grotere geheel te bekijken. Wij denken dat het uitstekend werkt. Er zit altijd meer in het vat, maar de wijze waarop ze elkaar aanvullen… Beter dan dit wordt het niet.”

Line-up een van de sterkste punten van Ferrari

Sainz en Leclerc trekken ook buiten de races om veel met elkaar op, iets wat de sfeer binnen de renstal alleen maar ten goede komt. Mekies daarover: “De mate van respect, de wens om samen te werken, het onderlinge vertrouwen, is enorm. Ze delen dezelfde drive om het team naar voren te helpen. Kort gezegd: deze twee gasten vormen een zeer competitief pakket in de wijze waarop ze met ons samenwerken, hoe we ze geïntegreerd hebben en wat ze bijdragen. En het eindigt hier niet. We willen dat nog verder ontwikkelen, want er zit nog meer in. Maar de line-up is zeker een van onze sterkste punten.”

Ananas op een pizza?! Leclerc en Sainz beantwoorden de leukste lezersvragen: