Ferrari neemt performance director Serra over van Mercedes

Ferrari-teambaas Frederic Vasseur vertelde een maand geleden al dat zijn team een ‘belangrijke kracht’ heeft aangetrokken, maar noemde geen naam. Het blijkt te gaan om Loïc Serra, de performance director van Mercedes. Omdat de Fransman nog een doorlopend contract bij Mercedes heeft, kan de Scuderia pas vanaf 2025 over hem beschikken. Beide teams willen niet reageren op de kwestie, maar zouden wel in gesprek zijn over een eerdere overstap. Bronnen laten echter aan Motorsport.com weten dat het onwaarschijnlijk is dat Serra al in 2023 of 2024 naar Ferrari verhuist.

Daar lijkt Vasseur zich al bij neer te hebben gelegd. “Als we mensen willen aannemen, dan weten we dat dat geen dagen duurt, maar jaren. Een paar weken geleden heb ik iemand aangenomen voor een topfunctie in 2025. Dat lijkt lang wachten, maar anderzijds: als we het niet doen, zal het over zes maanden nog moeilijker zijn”, zei de Ferrari-teambaas bij de Grand Prix van Canada, doelend op Serra. “We moeten accepteren dat dat de basis van F1 is.”

Serra begon zijn loopbaan in de Formule 1 als bandenengineer bij Michelin. Na het vertrek van Michelin uit de Formule 1 eind 2006 ging Serra aan de slag bij BMW Sauber. In 2010 stapte hij over naar Mercedes, dat net Brawn GP had overgenomen. Serra bekleedde meerdere functies bij het Duitse team en promoveerde in 2018 tot performance director.