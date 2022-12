Red Bull Racing trapte het Formule 1-seizoen 2022 af met een onbetrouwbare auto, maar ontwikkelde deze goed door en maakte de RB18 uiteindelijk ijzersterk. Het werd vervolgens het voorlopig beste seizoen van Red Bull in F1. De combinatie van gewichtsverlies en verbeterde aerodynamica maakte de auto razendsnel, met name na de zomerstop. Ferrari kon niet reageren, helemaal toen het vanwege het budgetplafond moest stoppen met ontwikkelen. Terugkijkend op het jaar concludeert senior performance engineer Jock Clear dat Red Bull op de juiste momenten toesloeg.

"Dat was ongetwijfeld de grootste kracht van Red Bull dit jaar. Ze leken zeer flexibel", zegt Clear. "Het leek soms op de aanpak van Muhammad Ali. Je denkt dat je ze hebt, maar op de een of manier krabbelen ze weer op en komen ze terug met een knal. Dan denk je echt: 'Waar hebben ze dit nou weer gevonden?'. Dat is puur de ervaring van een wereldkampioen. Ze zijn eraan gewend om het zo te doen. Dit jaar is voor ons enorm leerzaam geweest. We zaten voorin en vochten. We hebben veel geleerd. Het was een steile leercurve, maar dat gold voor alle teams."

Ferrari betaalde prijs voor ontwikkelingssnelheid

Clear stelt met name dat Ferrari de middelen over een geheel seizoen beter moet verdelen om de performance van de auto te maximaliseren. Volgens de Brit betaalde Ferrari later in het seizoen de prijs door al vrij vroeg veel uit te geven aan de wagen, terwijl Red Bull daar consistenter mee omging.

"Het is lastig om te weten op welke momenten je het meest efficiënt en effectief je geld kan uitgeven", vervolgt hij. "Dat vergt een goede planning. Achteraf zie je altijd welke beslissingen niet goed waren. Red Bull deed wat dat betreft goed werk. Ze reageerden onder druk, maar bleven voor ogen houden dat er meer performance in de auto moest komen. Wat dat betreft hebben wij ons ook aan onze planning gehouden, maar in deze sport is alles relatief. We hebben het niet goed gedaan ten opzichte van Red Bull in de tweede helft van het jaar. Mercedes was juist te laat met alles. Kijkend naar de drie teams kun je stellen dat wij te vroeg pushten, Mercedes te laat en Red Bull op het juiste moment. Daar moeten we van leren."

Hoewel Ferrari teleurgesteld is over de nederlaag ten opzichte van Red Bull, zegt Clear dat de progressie als team niet onderschat mag worden. "We hebben dit jaar een grote stap gemaakt", gaat hij verder. "In de laatste paar races dachten we wel hoe het had kunnen zijn, maar het is bizar hoe snel je je doelen bijstelt. Als ons dit twaalf maanden geleden was verteld... We zijn ontzettend trots op wat we dit jaar bereikt hebben. Het is een grote stap vooruit. Dit moeten we vasthouden. We zijn vroeg in het seizoen gestopt met het ontwikkelen van de auto om ervoor te zorgen dat we volgend jaar competitief zijn en we er meteen de eerste race bijzitten."