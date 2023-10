Ferrari-junior rijdt twee rookietrainingen voor Haas F1 in 2023

Alle Formule 1-teams zijn sinds 2022 verplicht om minimaal twee keer per seizoen een rookie in de auto te zetten tijdens een officiële training. Beide vaste coureurs moeten dus in ieder geval één keer toekijken. Haas F1 Team is een van de renstallen die dit jaar nog geen enkele keer een jong talent heeft ingezet, maar inmiddels is wel duidelijk hoe de plannen van de Amerikaanse formatie eruit zien. Ferrari-junior Oliver Bearman mag in Mexico en Abu Dhabi in de VF-23 stappen om zijn eerste meters in een officieel F1-weekend te maken, zo heeft Haas donderdag bekendgemaakt.

De pas 18-jarige Bearman maakt dit jaar veel indruk in zijn eerste Formule 2-seizoen. Met alleen het weekend in Abu Dhabi nog voor de boeg staat hij zesde in de tussenstand met onder meer vier overwinningen en drie pole-positions op zijn naam. De coureur uit het Engelse Chelmsford is bovendien lid van de Ferrari Driver Academy, het opleidingstraject van de Scuderia. Ter voorbereiding op zijn eerste F1-meters loopt Bearman dit weekend tijdens de Grand Prix van Qatar alvast mee met Haas.

"Ik ben zo blij dat ik me bij Haas F1 voeg om in Mexico en Abu Dhabi te rijden", zegt Bearman over de kans die hij krijgt. "De Formule 1 halen is mijn droom sinds ik in de karts racete, dus het is heel bijzonder om dit jaar voor het eerst in zo'n auto te stappen. Ik ben het team heel dankbaar, maar ook Ferrari dat ze me deze kans gunnen. Ik ben hard aan het werk om ervoor te zorgen dat ik het team zo goed mogelijk kan ondersteunen tijdens beide trainingen."

Haas-teambaas Guenther Steiner kijkt ernaar uit om opnieuw een Ferrari-junior in zijn auto te zetten voor een rookietraining. "Oliver beleeft een uitstekend debuutseizoen in de Formule 2 en de vier overwinningen bewijzen dat. En doordat hij onderdeel is van de Ferrari Driver Academy, weten we dat zijn voorbereiding in de aanloop naar deze weekenden van topniveau zal zijn. We kijken ernaar uit om Oliver in het team te verwelkomen en om hem in de VF-23 te zien rijden."

Met zijn optredens in Mexico en Abu Dhabi treedt Bearman in de voetsporen van Charles Leclerc, Mick Schumacher, Robert Shwartzman en Antonio Giovinazzi. Ook zij kregen in het verleden als coureurs uit de Ferrari Driver Academy de kans om een vrije training te rijden voor Haas F1.