Ferrari hoopvol gestemd voor 2021 na recente opleving

Tot dusver beleeft Ferrari een moeilijk seizoen in 2020. De krachtbron van de Scuderia heeft flink aan vermogen ingeboet ten opzichte van 2019 en bovendien mist het chassis aerodynamische efficiëntie. In de hoop op een competitiever pakket zet de renstal in op twee paarden: enerzijds wordt er in Maranello gewerkt aan een geheel nieuwe krachtbron, anderzijds ligt de focus op het aanpakken van de zwakke punten van het chassis. De vruchten van de motorische ontwikkeling worden pas in 2021 geplukt, maar de aerodynamica van de SF1000 is in de loop van het seizoen al fors onder handen genomen. Dat betaalde zich in Turkije uit met een derde plek voor Sebastian Vettel en de vierde positie van teamgenoot Charles Leclerc.

Binotto was niet aanwezig in Turkije om zich op zijn taken in Maranello te richten, maar hij gelooft wel dat de recente opleving van Ferrari het bewijs levert dat het team nog meer snelheid uit de bolide kan halen, ondanks dat de ontwikkeling van het chassis voor 2021 aan banden is gelegd. “Het is natuurlijk heel belangrijk voor Ferrari om het nu goed te doen. We weten dat we de auto en, als je naar de laatste races kijkt, onze positie in de race hebben verbeterd”, zei Binotto. “De auto is denk ik constanter én iets sneller geworden. Dus het is geweldig dat we in ieder geval deze resultaten hebben, want dat is erg goed met het oog op volgend jaar. Ook is dat geweldig met het oog op de volgende races. De mensen thuis werken hard om de zwakke plekken van onze auto te begrijpen en die proberen ze ook aan te pakken. De resultaten zijn toch bemoedigend voor ons, ook omdat we ons voorbereiden op volgend jaar.”

Het resultaat in Turkije laat weliswaar zien dat Ferrari de weg omhoog heeft gevonden, maar toch is wat terughoudendheid gewenst vanwege de lastige omstandigheden op Istanbul Park. Het nieuwe asfalt was in droge omstandigheden al glibberig, iets wat op zaterdag en zondag versterkt werd door regen. Vettel gelooft dan ook dat de Turkse GP meer de nadruk legde op de kwaliteiten van de coureurs dan in droge omstandigheden. “De waarheid is volgens mij dat meer de kans hebt om het verschil te maken in deze omstandigheden, omdat het zo glad is en je echt op de limiet zit. Je bent nog steeds afhankelijk van of je de banden in het juiste window krijgt en hoe de auto werkt, maar laten we zeggen dat er meer ruimte is om je eigen stempel erop te drukken.”