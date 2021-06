Met een volledig nieuw technisch reglement voor 2022 is het dit seizoen de grote vraag wanneer teams zich volledig gaan focussen op de ontwikkeling van de auto voor volgend jaar. Het team van Haas heeft het vizier sinds het begin van dit jaar al op volgend seizoen gericht, waar teams als Red Bull en Mercedes vanwege de titelstrijd nog meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van de 2021-auto.

Na een teleurstellend 2020 heeft het team van Ferrari dit seizoen een flinke stap gezet met de SF21, maar op al te veel veranderingen aan de rode bolide hoeven we dit jaar niet meer te rekenen. In een interview op de officiële website van de Formule 1 laat sportief directeur Laurent Mekies weten dat inmiddels ook in Maranello alle ogen op 2022 zijn gericht.

“Wat betreft de ontwikkeling van de auto hebben we de knoop al doorgehakt. Het is nu allemaal voor 2022. Er zal geen echte upgrade meer komen om de zwaktes van de huidige auto te verbeteren”, legt Mekies uit. Toch houdt dat volgens de Fransman niet in dat er dit jaar helemaal geen terreinwinst meer kan worden geboekt met de SF21: “Je kunt altijd blijven werken [aan problemen] door ze simpelweg beter proberen te begrijpen. Als je ze beter begrijpt - of dat nu komt door een betere correlatie of gewoon beter begrijpt waarom iets in bepaalde omstandigheden minder goed functioneert - opent dat de deur naar een oplossing die je meteen kunt doorvoeren.”

“Hoewel de auto dus hetzelfde is als in de voorgaande races, is het nog steeds een goede uitdaging om hier te komen, na een paar races met een hoop langzame bochten, en te zien of we ergens vooruitgang hebben geboekt. Of we meer te weten zijn gekomen. Daarmee proberen we dit weekend aan te vallen.”

Ferrari scoorde dankzij Charles Leclerc pole-position in de laatste twee races in Monaco en Baku. De renstal heeft na zes races de derde plek in het constructeurskampioenschap in handen. Het verschil met McLaren bedraagt echter slechts twee punten.