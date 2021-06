F1 Tech: Hoe Ferrari het ongelijk van Leclerc wist te bewijzen

Hij kon er zelf wel om lachen, donderdag op het circuit van Paul Ricard. Charles Leclerc vond zichzelf nogal “dom”, nadat zijn voorspellingen over een gebrek aan snelheid van de SF21 er de laatste tijd compleet naast bleken te zitten. Zo liet hij twee weken geleden in Baku nog optekenen dat hij er absoluut niet vanuit ging dat hij net als in Monaco weer de snelste zou kunnen zijn in de kwalificatie, om vervolgens ook in de straten van Baku pole-position te scoren.

“Ik voelde me best dom door dat te zeggen”, lachte Leclerc. “Het was in Baku echt een verrassing voor mij dat we daar zo competitief waren. In de kwalificatie tenminste. In de race was het weer wat meer wat ik er vooraf van verwacht had. Ik denk dat we hier in Frankrijk een wat normaler weekend krijgen op een normaal circuit, geen stratencircuit, en op een baan waar er een stuk meer bochten zijn waar je met een redelijke snelheid doorheen gaat. Daar hebben we het wat lastiger. Maar hopelijk zit ik er opnieuw naast en zijn we ook hier sneller dan ik had verwacht.”

Hoewel Ferrari misschien nog niet zo competitief is als het zelf gewild zou hebben, bestaat er geen twijfel over dat de renstal uit Maranello er na een moeizaam 2020, dit jaar beduidend beter voor staat met de 2021-auto. Hoe is de renstal daarin geslaagd?

De zwakte van de SF1000

Om antwoord te kunnen geven op die vraag is het allereerst belangrijk om aan te stippen waar het vorig jaar mis is gegaan voor Ferrari. Ervan uitgaande dat de Ferrari razendsnel zou zijn op de rechte stukken, lag de focus tijdens de ontwikkeling van de SF1000 vooral op het genereren van downforce. Dat brak de Scuderia op toen er met de FIA een geheime overeenkomst werd gesloten over de krachtbron van de Italianen.

Door de technische richtlijnen die na het akkoord werden ingesteld door de FIA, werd de krachtbron van de Italianen flink geknepen en moest de SF1000 het opeens stellen met een bak minder vermogen. Als gevolg bleek de auto op de rechte stukken teveel luchtweerstand te genereren. Om de boel voor 2021 te verbeteren wachtte Ferrari dan ook een flinke uitdaging, al wist het team in elk geval wel wat de voornaamste probleempunten waren.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Met de SF21 heeft Ferrari een auto gebouwd die weer messcherp is in de langzame bochten. De auto tackelt met gemak de kerbstones en mede dankzij een reeks upgrades voor de auto heeft de renstal momenteel de derde plek in het constructeurskampioenschap in handen.

Gewijzigde neus

De grootste visuele verandering ten opzichte van de auto vorig jaar zien we terug aan de voorzijde. De laatste jaren zijn veel teams afgestapt van het concept van de duimvormige neus, ten faveure van een iets smaller ogend ontwerp. McLaren, Renault/Alpine, AlphaTauri, Racing Point/Aston Martin en Alfa Romeo hebben allemaal gekozen voor een smallere neus om daarmee een betere luchtstroom naar de rest van de auto te genereren. Ferrari heeft haar tokens tijdens de winter echter gespendeerd aan het verbeteren van de achterzijde van de auto, waardoor het aan de voorkant van de auto slechts kleine aanpassingen kon doorvoeren om de overgang van de neus naar de rest van de auto beter te laten verlopen.

De huidige neus van de Ferrari is dan ook een beetje een compromis, maar hij is aan beide kanten nog steeds uitgerust met een sleuf om daarmee een schone luchtstroom richting de onderzijde van de auto te creëren, gecombineerd met de reeks vinnen ter hoogte van de bargeboards. Ook heeft Ferrari een kwartet aan vinnen boven de neus geplaatst om daarmee de luchtstroom over de auto richting de onderkant van de sidepods te sturen.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Foto: Andy Hone / Motorsport Images

De tokens die Ferrari heeft gespendeerd aan de achterzijde resulteerden onder andere in een nieuwe versnellingsbak en wielophanging. Het leidde tot een iets smaller ontwerp en meer vrijheid voor de vloer, waarmee het team makkelijker de juiste balans kan vinden tussen de druk aan de boven- en de onderzijde van de vloer.

Doordat de 2021-reglementen de hoeveelheid downforce die de vloer genereert sterk verminderd heeft, heeft Ferrari het terugwinnen van dat verlies een van de prioriteiten gemaakt voor dit seizoen. Om daaraan bij te dragen is het bodywork opnieuw ontworpen, met als resultaat dat de sidepods nu duidelijk meer luchtstroom richting de ‘flessenhals’ aan de achterzijde van de auto blazen.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Z-vormige vloer

Aan het begin van het seizoen kregen de teams tijdens de driedaagse test in Bahrein voor het eerst de kans om te zien hoe hun concurrenten hadden gereageerd op de vernieuwde technische reglementen voor 2021. Aanvankelijk lag de focus vooral op de Z-vormige uitsnedes van de vloer. Ferrari, dat waarschijnlijk het meest in de geest van de reglementen haar eigen oplossing had ontwikkeld, hield vast aan haar eigen ontwerp en introduceerde in Imola voor het eerst een Z-vloer. Op het Italiaanse circuit werd er echter niet mee geracet, dat gebeurde pas de maand erop tijdens de Grand Prix van Portugal. In de aanloop had Ferrari al geëxperimenteerd met vinnen aan de achterzijde van de vloer, die als alternatief moesten dienen voor de voor 2021 verboden sleuven in de vloer. Deze vinnen werden gekoppeld aan een vleugeltje vlak voor het achterwiel, waarschijnlijk om de turbulentie die door de achterwielen wordt gecreëerd weg te nemen. Ferrari plaatste verder ook nog een rij vinnen op de bovenkant van de diffuser.

Na de invoering van de Z-vloer van Ferrari leken de vinnen aan de achterzijde van de vloer wat overbodig, waarna het team ervoor koos om de luchtstroom al eerder op de vloer op te vangen. Aan het begin van het seizoen had Ferrari drie naar buiten gerichte vinnen op ongeveer driekwart van de vloer gemonteerd. Deze waren niet meer aanwezig op de nieuwe vloer. De Z-vloer had er aan de bovenzijde wel een vin bijgekregen, om daarmee het effect van de vortex te vergroten. Ferrari introduceerde later nog een reeks ‘tanden’ aan de achterzijde van de vloer, al is de lengte daarvan beperkt om de luchtstroom rond het achterwiel te vergroten. De 2021-spec vloer blijft daarmee – net als bij de andere teams – ook bij Ferrari een van de voornaamste punten van aandacht dit seizoen in de zoektocht naar meer snelheid.

Ferrari SF21 detail vloer Illustratie: Giorgio Piola

Deze bereidheid om te blijven werken aan de ontwikkeling en het concept van de SF1000/SF21 nog niet op te geven, speelt een sleutelrol in het feit dat Ferrari zich weer naar de top van de middenmoot heeft geknokt. Tegelijkertijd heeft het team ook de kans gekregen om de krachtbron waarmee het vorig jaar zo worstelde verder te ontwikkelen. Zo heeft het team vernieuwde zuigers en een nieuwe cilinderkop geïntroduceerd om de efficiëntie van de verbrandingsmotor te verbeteren. Ook heeft Ferrari kleine veranderingen doorgevoerd om de hybride-componenten te verbeteren, om daarmee meer vermogen te genereren.

Hoewel Ferrari wat betreft de snelheid op het rechte stuk nog niet over het snelste pakket beschikt, heeft de goede overbrenging van het vermogen in combinatie met het feit dat de auto goed omgaat met oneffenheden op de baan ertoe geleid dat Ferrari zo sterk was in Monaco en Baku. In de race lijkt de SF21 wat gretiger om te gaan met zijn banden vergeleken met zijn concurrenten, waardoor het team in de race minder flexibel is wat betreft de strategie. De doorgevoerde verbeteringen en uitstekende resultaten in de recente kwalificatiesessies laten echter zien dat er dit seizoen mogelijk nog een mooi resultaat in het vat zit voor Ferrari – zo lang Leclerc of Carlos Sainz daarbij ook een beetje het geluk aan hun zijde hebben.