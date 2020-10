Binotto: Geen grote verschillen te zien in data Vettel en Leclerc

Ferrari beleeft als geheel geen goed 2020, maar Leclerc weet zich regelmatig behoorlijk aan de malaise te onttrekken. Hij stond al twee keer op het podium en eindigde in Portugal nog als vierde. De prestaties van teamgenoot Vettel verbleken daarbij: de Duitser scoorde slechts een kwart van de punten van zijn teamgenoot en eindigde nog niet hoger dan P6 in een race. Zelf heeft hij toegegeven dat Leclerc meer uit de SF1000 weet te halen en dat de Monegask meer vertrouwen heeft in de auto. Toch stelt teambaas Binotto dat er geen grote verschillen zichtbaar zijn die de verschillende prestaties kunnen verklaren. Het moet daarom een optelsom van kleine verschillen zijn.

“Ik denk niet dat er een doorslaggevend verschil is”, zei Binotto. “Uiteindelijk zijn het veel kleine verschillen. We hebben het niet over een groot getal. Het is altijd een som van een paar honderdsten per bocht, per rempunt, dus het is heel klein. Zoals Seb zei, denk ik dat het een kwestie van gevoel is. Het is een kwestie van de grip voelen, het potentieel eruit halen. Het is aan ons om hem te helpen en we weten dat hij meer kan leveren, dat is alles. Er zijn geen grote verschillen als je de data bekijkt. Dat is het punt.”

Eind 2020 vertrekt Vettel bij Ferrari, nadat het team besloot zijn aflopende contract niet te verlengen. Hij gaf eerder al te kennen dat hij zijn zesjarige periode bij de Scuderia op een ‘waardige’ wijze wil afsluiten. Daarvoor wil hij zijn eigen prestatieniveau opkrikken. Naar eigen zeggen lukte het Vettel tot dusver in iedere auto om het maximale eruit te halen, maar hij heeft het gevoel dat dit niet gelukt is met de Ferrari-bolide van 2020.

“Zoals altijd in mijn carrière rij ik op zo’n manier dat ik er alles aan doe om zo snel mogelijk te gaan”, vertelde Vettel. “Momenteel kan ik niet hetzelfde uit de auto halen als Charles, dus ik probeer het te begrijpen met de engineers en eraan te werken, en dat blijven we doen. In mijn raceleven heb ik altijd het maximale eruit kunnen halen. Dit jaar lijkt het anders, maar er is geen andere optie dan aan mezelf en de auto te werken. Ik denk niet dat het ligt aan de manier waarop de auto zich gedraagt. Je moet je altijd aanpassen, dat geldt van de karts tot de Formule 1 en is normaal nooit een probleem geweest. Ik mis dit jaar iets en ik doe er alles aan om dat te boven te komen.”

Met medewerking van Luke Smith