Max Verstappen won de Grand Prix van Japan, terwijl Charles Leclerc en Sergio Perez als respectievelijk tweede en derde over de finish kwamen. Omdat Verstappen niet de snelste raceronde reed, leek zijn titelfeest uitgesteld te worden tot de Grand Prix van de Verenigde Staten. De stewards gaven Leclerc na de finish echter een tijdstraf van vijf seconden, omdat hij in zijn gevecht met Perez in de laatste bocht voordeel zou hebben gehaald uit het verlaten van de baan. Door de maatregel wisselden Perez (nu P2) en Leclerc (nu P3) van positie in de race-uitslag, waardoor Verstappen pardoes een tweevoudig wereldkampioen is.

Ferrari gaat niet in beroep tegen de sanctie voor Leclerc, maar teambaas Mattia Binotto is wel ‘heel verrast en heel teleurgesteld’ dat de stewards zo snel een beslissing hebben genomen. Een week geleden in Singapore duurde het onderzoek naar Perez wegens twee overtredingen achter de safety car veel langer. “Vandaag namen ze binnen een paar seconden al een beslissing”, verbaast Binotto zich. “Ik ben verrast dat er zoveel verschil is tussen Singapore en hier, terwijl er maar een paar dagen tussen zit.”

“Was de beslissing voor een straf van vijf seconden terecht of niet? Naar onze mening behaalde hij eerlijk gezegd geen voordeel”, vervolgt Binotto. “Hij zat er al voor en bleef ervoor. Hij had een gaatje en daarna had hij nog steeds hetzelfde gaatje. Je kan erover discussiëren, maar dit is wat ze hebben besloten. Dat accepteren we.”

Wel blijft Binotto erbij dat de stewards in Singapore veel sneller hadden kunnen handelen, bijvoorbeeld door Perez daar al tijdens de race een tijdstraf van vijf seconden op te leggen. “Dan hadden wij de situatie heel anders kunnen managen, dat had een potentiële overwinning kunnen worden. Dus dat is frustrerend en teleurstellend”, moppert Binotto. De Ferrari-chef feliciteert Verstappen met diens tweede wereldtitel. “Felicitaties aan hem”, reageert Binotto sportief. “Hij verdient het echt, gezien de manier waarop hij dit seizoen heeft gereden. Hij heeft een fantastisch seizoen. Goed gedaan, Max.”

Video: Het gevecht tussen Leclerc en Perez in de laatste ronde