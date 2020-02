Ferrari wil 'garanties' over coronavirus voor reis naar Australië

Na de uitbraak van COVID-19 in Italië is het voor Formule 1-personeel uit dat land moeilijker geworden om te reizen. Teams en coureurs die dit weekend naar Bahrein moesten voor de Formule 2-test hebben veel moeite gehad om dat land binnen te komen. Hetzelfde scenario hangt F1-teams boven het hoofd. Voordat zich moeilijkheden voordoen, pleit Binotto ervoor dat de Formule 1 en FIA er alles aan moeten doen, zodat dat teams niet voor een verrassing komen te staan als ze eenmaal onderweg zijn naar Australië.

Gevraagd naar de problemen die F2-teams gehad hebben bij het binnenkomen van Bahrein, zei Binotto: “Het reizen naar de test was al moeilijk. We hebben bepaalde engineers thuis moeten laten omdat we anders risico’s zouden nemen dat ze hier dagen moesten blijven, daarom zijn ze thuis. Ik denk dat we simpelweg een garantie moeten hebben voordat we naar Australië vertrekken. Ik denk dat het niet acceptabel is dat we pas ontdekken wat de situatie is als we onderweg zijn. We moeten het weten als er medische tests uitgevoerd gaan worden. We moeten precies weten wat er gaat gebeuren. In het geval van een probleem moeten we weten wat de consequenties zijn. Wij moeten onze werknemers in bescherming nemen. We hebben collectief en individueel de verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat wij het scenario kennen voordat we vertrekken.”

Teambazen hebben vrijdagochtend een bespreking gehad met F1 CEO Chase Carey voor de laatste informatie over de situatie met betrekking tot de eerste drie races. Een van de mogelijke problemen kan zijn dat sommige teams moeite hebben om tijdig Australië in te komen en anderen niet. Het is de vraag of de race dan door kan gaan. Maar Binotto verklaarde dat dergelijke complicaties verder zouden gaan dan alleen het personeel van Ferrari en AlphaTauri.

“Het gaat niet alleen om die twee teams, want wij verlenen ook service aan Haas en Alfa Romeo”, zei hij. “Dan hebben tenminste vier teams er last van, inclusief de situatie met Pirelli. Dat moeten we ook begrijpen. Dus wat gaan we doen als er vier teams zijn die niet kunnen racen? Gaat de race dan door? Dat is niet mijn beslissing.”

Met medewerking van Jonathan Noble