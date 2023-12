Ferrari viert kerst met eerste testrun van F1-motor voor 2026

Een groot deel van de Ferrari F1-medewerkers in Maranello werkt op volle kracht aan de bolide voor het seizoen 2024, die op dinsdag 13 februari onthuld wordt. In een ander deel van de fabriek staat de stip verder op de horizon. Daar wordt namelijk hard gewerkt aan de krachtbron voor het jaar 2026, wanneer het nieuwe motorisch reglement in werking treedt. Daags voor kerst heeft de power unit de eerste run op de testbank gemaakt, zo hebben onze collega's van Motorsport.com Italië vernomen.

Het eerste geronk van de 2026-motor toont aan dat de experimentele fase achter de rug is, en dat men nu aan de meest complexe fase van de ontwikkeling gaat beginnen. Het eerste deel van het project werd geleid door Enrico Gualtieri. De taken worden nu overgenomen door Wolf Zimmermann en de zijnen. Hij werd begin dit jaar aangesteld als projectleider voor de nieuwe power unit.

In 2026 gaat het motorisch F1-reglement aanzienlijk op de schop. Het elektrische component van de aandrijving wordt vergroot tot 50 procent, de rol van de normale verbrandingsmotor neemt daardoor flink af. Ook heeft de FIA strengere beperkingen opgelegd voor het gebruik van materialen, om zo de kosten te drukken. Bovendien wil men in 2026 overstappen op volledig duurzame brandstof. Dat zal eveneens een flinke impact hebben op de motorische prestaties.

Het sleutelwoord onder de nieuwe reglementen is niet zozeer vermogen, maar efficiëntie. De verbrandingsmotor wordt aanzienlijk anders dan we gewend zijn, aangezien men afscheid neemt van de MGU-H. De MGU-K moet bovendien op een andere plaats gemonteerd worden om de veiligheid te vergroten. Zo zal de behuizing rond de zes cilinders dus flink op de schop gaan.

Bij Ferrari loopt men in elk geval op schema voor de ontwikkeling van de nieuwe power unit. De komende tijd zal er nog veel getest worden, in de hoop in 2026 met de krachtigste aandrijving van het veld aan de start te kunnen verschijnen.