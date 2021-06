De samenwerking tussen Ferrari en tabaksproducent Philip Morris International bestaat al zo’n 25 jaar. In 1997 verscheen het Marlboro-logo voor het eerst op de scharlakenrode wagens. In de jaren '00 verdween het prominente logo vanwege het verbod op tabaksreclame, maar de samenwerking bleef voortduren. In 2018 lanceerde PMI het Mission Winnow-initiatief voor een tabaksvrije toekomst, een jaar later werd de campagne als titelsponsor aangekondigd. Sindsdien staat het opvallend groene logo regelmatig op de wagens. Dat is niet overal het geval, omdat PMI heisa over lokale tabaksregels wil vermijden. Diverse landen vinden het een verkapte vorm van reclame voor de sigaretten van het merk. Daarom besloten beide partijen om in alle Europese Grands Prix de logo’s te verwijderen.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto stelt dat dit geen teken is dat de samenwerking ten einde komt: “Kijk naar eerdere jaren, ook toen waren er races waarin de logo’s niet op de auto stonden. Dat had te maken met de regelgeving in de verschillende landen. We proberen dat simpelweg te respecteren, in het verleden en in het heden.”

De huidige deal tussen Ferrari en Philip Morris eindigt dit jaar, de onderhandelingen over een verlenging zijn reeds in gang gezet: “Dat klopt, het contract loopt eind dit jaar af. Er zijn gesprekken gaande. PMI is al vele jaren een sterke en nauwe partner en de relaties zijn goed. We zullen de komende maanden zien hoe het verder uitpakt.”