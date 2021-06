Geen Mission Winnow-logo’s op Ferrari F1-auto’s bij Europese GP's

Mission Winnow is een initiatief van tabaksgigant Philip Morris, dat onderdeel is van de beweging naar een toekomst zonder tabak. Sinds de lancering bij de Japanse GP van 2018 is het de titelsponsor van Ferrari en regelmatig zijn de logo’s van het initiatief op de F1-bolides van de Scuderia te zien. Een groot deel van het seizoen 2019 en heel 2020 reed Ferrari zonder de logo’s. Philip Morris wilde namelijk controverse ontwijken, nadat met name Europese overheden het initiatief opmerkten en zich afvroegen of het in strijd was met de wetten omtrent tabaksreclame.

Begin dit jaar keerden de Mission Winnow-logo’s in een opvallende groene kleur terug op de Ferrari SF21. Voorafgaand aan de Franse Grand Prix heeft Philip Morris echter opnieuw besloten om de logo’s niet te gebruiken tijdens races in de Europese Unie. Dat geldt ook voor de Britse GP, die voor half juli gepland staat. “Het Mission Winnow-logo staat tijdens races in de EU niet op de livery van Scuderia Ferrari, te beginnen met de Franse GP van dit weekend”, schreef vice-president Global Partnerships Riccardo Parino van Philip Morris in een verklaring. De voornaamste reden voor het besluit zijn volgens hem ‘wantrouwen’ en ‘scepsis’ richting de tabaksindustrie.

“Mission Winnow respecteert alle wetten en regels. Ook streven wij er altijd naar om manieren te vinden om de dialoog te zoeken, vrij van ideologie, en om sterke samenwerkingen op te bouwen die hun roots hebben in gedeelde waarden”, vervolgt Parino. “We herkennen het wantrouwen en de overvloed aan scepsis richting onze industrie. Het creëren van controverse rond de toepassing van het logo is niet onze intentie, maar wij richten ons liever op het opnieuw framen van wereldwijde conversaties, het bouwen van gemeenschappen en het steunen van innovatieve ideeën die een positieve verandering aanjagen.”