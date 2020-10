Ferrari: "Bevriezing krachtbronnen voor ons geen prioriteit"

Red Bull moet eind 2021 noodgedwongen afscheid nemen van Honda als motorenpartner, maar overweegt om het complete Honda-project in eigen huis onder te brengen om zo niet langer afhankelijk te hoeven zijn van een externe leverancier. Voorwaarde voor Red Bull is wel dat de doorontwikkeling van de motoren wordt bevroren, zodat een min of meer gelijkwaardig speelveld wordt gecreëerd met Mercedes, Renault en Ferrari.

Mercedes kan zich wel vinden in het voorstel van Red Bull, zij hebben tenslotte de beste motor en een bevriezing zou kunnen garanderen dat de zilverpijlen die voorsprong kunnen behouden. Ook Renault lijkt wel wat te voelen voor het stopzetten van de doorontwikkeling, mits er enige vorm van gelijkwaardigheid is. Maar de derde motorproducent Ferrari is er faliekant op tegen. Dat team heeft op het moment de zwakste krachtbron van het veld en vreest dat het ook na een bevriezing achter de feiten aan blijft hobbelen.

Teambaas Mattia Binotto vindt bovendien dat de Formule 1 tijdens de bespreking van maandag belangrijkere zaken heeft te bespreken. “Het klopt dat het bevriezen van de motoren een van de agendapunten van deze grote vergadering is, maar ik denk niet dat we er lang bij stil zullen staan. Voordat we het over die bevriezing moeten hebben, lijkt het me belangrijker dat we het over 2026 gaan hebben. Wat wordt het nieuwe technische format voor de nieuwe motoren? Hoe doen we het met de kosten? Welke technologieën kunnen we aanwenden? Ik zie dat als belangrijkste prioriteit, en die bevriezing is slechts secundair voor deze vergadering.”

Bij Red Bull zal men echter koste wat kost al snel tot een overeenkomst willen komen. Het bedrijf wil haast maken met het doorhakken van de knoop en eigenlijk nog voor het einde van dit seizoen weten wat het na het vertrek van Honda over iets meer dan een jaar te wachten staat.

Met medewerking van onze F1-verslaggevers Jonathan Noble en Adam Cooper