Ferrari: Sterk bandenmanagement niet door auto, maar coureurs

Op Silverstone en Barcelona toonden Sebastian Vettel en Charles Leclerc aan dat het met de Ferrari SF1000 mogelijk is om vrijwel iedere race met slechts één pitstop uit te rijden. Ondanks het snel slijtende rubber kwam Leclerc in de 70th Anniversary Grand Prix slechts een keer binnen, wat hem uiteindelijk de vierde plek opleverde. Afgelopen weekend deed Vettel hetzelfde, met onder andere een stint van 36 ronden op de softs, waardoor hij de Spaanse GP op P7 afsloot.

Qua snelheid is de 2020-bolide van Ferrari geen wonder gebleken, maar met de banden gaat de auto dus wel goed om. Toch schrijft Binotto dat niet toe aan de karakteristieken van de auto, maar juist aan de kwaliteiten van de coureurs die hij in dienst heeft. “Ik denk niet dat het een kracht van de auto is. Als het een sterk punt van iets is, dan is dat van de rijders die op de banden letten en van de groep engineers die waken over de data. Dat is het, denk ik.”

Ook Leclerc zou in Spanje slechts een keer naar de pits komen, totdat een elektrisch probleem met de krachtbron leidde tot een uitvalbeurt. De Monegask heeft het gevoel dat hij ten opzichte van vorig jaar een stap vooruit heeft gezet qua bandenmanagement. “Ik geloof dat ik me op dat vlak behoorlijk verbeterd heb sinds vorig jaar”, zei Leclerc. “Of de auto ook beter is voor de banden of niet, dat weet ik niet, maar de auto is mogelijk wel makkelijker te managen tijdens racestints. Het hoofddoel is nu om de algemene snelheid van de auto te verbeteren.”

Vettel zou aanvankelijk nog een tweede keer naar de pits komen, maar uiteindelijk bleken de softs het beter vol te houden op de SF1000 dan de mediums waarop hij startte. “Toen ik in ronde 29 naar de pits kwam, dachten we niet dat het mogelijk was om zo lang te rijden op een gebruikte set softs”, zei Vettel, die aangaf dat het verlengen van de eerste stint niet mogelijk was. “Aan het begin van de race had ik druk van achteren. We letten niet op de banden en ik had een slechter gevoel op de mediums dan ik had op de softs. Starten op de softs was misschien een fijnere of makkelijkere manier geweest om verder in de race te komen. Achteraf gezien hebben we veel ronden gereden op de softs, simpelweg omdat ik me daar beter op voelde dan op de mediums.”

Met medewerking van Luke Smith