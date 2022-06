Alonso wil na eerste ronde leiden: "Maximum attack bij de start"

Nadat hij de snelste tijd had gereden tijdens de natte derde training in Montreal, liet Fernando Alonso zich ook gedurende de kwalificatie goed van voren zien. De Spanjaard liet de tweede tijd noteren in Q1 en Q2 én zou dat tot verrassing van eenieder ook doen in Q3, waardoor hij in Canada voor het eerst sinds Duitsland 2012 weer op de eerste startij staat.

De tweevoudig wereldkampioen laat na afloop van de kwalificatie weten dat hij zondag heel graag even aan de leiding zou gaan van de wedstrijd. “Het doel is om na de eerste ronde aan de leiding te gaan. Dus in de eerste bocht wordt het maximum attack”, zegt de 40-jarige coureur uit Asturië. “Daarna mogen zij het overnemen en met elkaar in gevecht gaan”, knikt Alonso richting Max Verstappen en Carlos Sainz, die naast hem zitten in de persconferentie. “Maar het zou mooi zijn als wij na de eerste ronde de race leiden.”

Gevraagd naar welk eindresultaat hij voor ogen heeft voor de race, antwoordt Alonso: “Ik weet niet precies wat de uitslag van de kwalificatie was, dus wie er vierde, vijfde en zesde staat. Daardoor weet ik ook nog niet wat er realistisch gezien mogelijk is op zondag. Maar ik denk dat we voor een plek in de top-vijf zouden moeten vechten. Want we mogen dan wel een goede startplek hebben, we kennen onze tekortkomingen. We hebben al een aantal keer gezien dat de Red Bulls en Ferrari’s ook wanneer ze achteraan starten of in de eerste ronde een lekke band oplopen, uiteindeljk nog met een goede marge voor ons finishen. Ik denk dat de eerste vier plekken dus vergeven zijn. De vijfde plaats zou voor ons een overwinning zijn en is waarschijnlijk de plek waar we op moeten mikken.”

Ondanks dat hij eerder snelste was gegaan in de afsluitende oefensessie, zegt Alonso geen moment aan de pole te hebben gedacht. “Red Bull is van een ander niveau”, weet de 32-voudig Grand Prix-winnaar. “De pole-position kwam in onze stoutste dromen niet voor. We zijn heel blij om op de eerste rij te staan. Dit is al boven elke verwachting.” Het verschil met Verstappen bedroeg uiteindelijk zes tienden. “Dat is veel”, erkent Alonso. ”Ik denk dat we nog steeds een beetje downforce en algehele grip tekortkomen. We werken hard aan de bandenslijtage en hebben met het oog daarop op vrijdag nog veel dingen aan de afstelling veranderd. Ik denk dat we dit jaar nog niet zo’n goede voorbereiding hebben gehad, dus laten we het zondag afmaken.”

Video: Alonso reageert op zijn tweede startplek in Montreal