Alonso vol in de aanval in Monaco: "Dit is een bijzondere kans"

Het eerste seizoen van Fernando Alonso in dienst van Aston Martin had niet veel beter kunnen beginnen. In vijf races mocht hij vier keer als derde mee naar het podium, terwijl de vierde plek in Azerbeidzjan tot dusver zijn slechtste resultaat is. De Spanjaard staat hierdoor op de derde plek in het WK, terwijl zijn nieuwe werkgever momenteel de naaste belager van Red Bull Racing is - al kijkt men wel tegen een achterstand van 122 punten aan. Red Bull is uitstekend uit de startblokken gekomen met vier poles, vijf overwinningen en vier dubbelzeges, maar aan de reeks overwinningen zou dit weekend in Monaco een einde kunnen komen. Inhalen is schier onmogelijk op het krappe stratencircuit aan de Côte d'Azur en dus wordt de kwalificatie van groot belang, ook voor concurrenten die daarin een uitgelezen kans zien om juist in het prinsdom toe te slaan.

Ook Alonso ziet Monaco als een unieke mogelijkheid. De 41-jarige coureur uit Oviedo geeft echter ook aan dat hij niet met bovengemiddelde verwachtingen naar de stadstaat is afgereisd. "Ik denk eerlijk gezegd hetzelfde als bij iedere andere race. Wij denken niet dat we de sterksten zijn in Monaco. Ik denk ook niet dat er veel verschil zal zijn ten opzichte van Baku, wat eveneens een stratencircuit is. En Miami is dat ook", blikt Alonso vooruit op het zesde raceweekend van 2023. "Ferrari was uitstekend in Baku, dus we zouden hier opnieuw een goed weekend van ze kunnen zien. Maar ik zou liegen als ik zeg dat ik dit weekend niet kan winnen, want dit is een bijzondere kans. Circuits als Monaco en Singapore zijn specifieke circuits waarop je vertrouwen moet opbouwen tijdens de vrije trainingen door dichter en dichter langs de muren te rijden. Daarom ga ik dit weekend meer aanvallen dan in alle andere weekenden."

Naar Monaco afgereisd om te proberen te winnen

Hoewel Red Bull tot nu toe in de races onklopbaar is gebleken, heeft het team in de eerste vijf raceweekenden wel al enkele malen te maken gekregen met technisch malheur. Dit gebeurde tot dusver vooral tijdens trainingen en kwalificaties en heeft zodoende maar beperkt gevolgen gehad op de situatie in het kampioenschap. Maar dat kan veranderen als dergelijke problemen de kop opsteken in de races, weet ook Alonso. "Ze zijn beter dan alle anderen. Ze hebben beter werk geleverd, ze domineren het seizoen en dat verdienen ze ook. Dat wat wij nu krijgen, is voor ons een cadeautje. We hadden niet verwacht dat we in deze positie zouden zitten, dus we genieten van ieder weekend", aldus Alonso.

"Maar er zijn enkele weekenden waar ik naartoe ga met het idee dat we daar kunnen proberen te winnen, en dit is daar één van. Maar misschien wordt dit wel ons slechtste weekend en scoren we geen enkel punt. Je weet het niet. Dit is een heel specifiek circuit, maar het is ook een eenmalige kans die je probeert te maximaliseren", vervolgt hij. "Bovendien zagen we in Saudi-Arabië een kapotte versnellingsbak bij Max [Verstappen] tijdens Q2, en in Australië hadden ze in de trainingen en kwalificatie problemen met de auto van Checo [Perez]. Als een van deze dingen op zondag gebeurt, dan loop je meteen enorm in en wordt het allemaal een stuk interessanter. Het kampioenschap is nog lang, we zullen niet opgeven."