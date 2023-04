De afgelopen edities van de Grand Prix van Spanje boden weinig spektakel. Inhalen is een flinke uitdaging op het circuit dat jarenlang het toneel van de testdagen was en dat werd niet geholpen door de langzame chicane van bocht 14 en 15. De coureurs konden daardoor niet makkelijk aansluiten op de voorligger, waardoor de lange DRS-zone richting bocht 1 niet altijd even efficiënt bleek.

Om het spektakel in de Grand Prix van Spanje verbeteren heeft de organisatie besloten om de lay-out van het circuit aan te passen. De coureurs zullen niet meer door de langzame chicane gaan, maar gaan vanaf dit jaar door de twee vloeiende, snelle rechterbochten richting start/finish. Daarvoor moest de organisatie wel enkele aanpassingen doorvoeren om de veiligheid te verbeteren, aangezien de Formule 1-bolides daar hoge snelheden zullen bereiken, maar de uitloopstroken met grindbakken minimaal waren. Het circuit heeft van de FIA de opdracht gekregen om TecPro-muren te plaatsen en kreeg vervolgens groen licht om naar deze aangepaste lay-out te schakelen. De organisatie benadrukt wel dat beide lay-outs gehomologeerd zijn en dat het aan de promotor is om een van de twee voor de Formule 1 geschikte lay-outs te kiezen.

Fernando Alonso verwelkomt deze aanpassingen aan het Circuit de Barcelona-Catalunya, al is hij er niet van overtuigd dat dit de race ten goede zal komen. "Ik weet het niet, ik denk dat het wel prima zal zijn", blikt de Spanjaard vooruit op zijn thuisrace. "Waarschijnlijk is het leuker. Deze bocht was te langzaam voor deze Formule 1-bolides, die bovendien groot zijn. Je kon er niet echt van genieten, maar we moeten afwachten of deze nieuwe lay-out zal helpen met inhalen of het verbeteren van de show in het algemeen. Maar ik heb al enkele jaren op die lay-out gereden, ook in de Formule 1. Ik denk dat het leuker zal worden voor ons en hopelijk kunnen we iedereen een goede show geven", aldus de tweevoudig wereldkampioen.