Alonso ziet veel veranderingen in Enstone: “Is een goed teken”

Eind 2009 sloot Alonso zijn tweede periode in dienst van Renault af. Het verhaal tussen de Franse autofabrikant en de Spaanse coureur begon in 2002, toen de coureur zich na zijn debuutseizoen bij Minardi als testcoureur bij Renault voegde. In 2003 promoveerde hij vervolgens naar een racezitje en dat seizoen bleek het startschot van een succesvolle periode met twee wereldtitels. Na die tweede titel in 2006 vertrok Alonso naar McLaren, maar de enorme rivaliteit tussen hem en teamgenoot Lewis Hamilton deed hem voor 2008 en 2009 weer bij zijn oude liefde belanden.

Via avonturen bij Ferrari, opnieuw McLaren, in het WEC, de Indy 500 en de Dakar Rally is Alonso opnieuw teruggekeerd op het oude nest. Hij begint aan zijn derde periode bij het in Enstone gevestigde team, dat met ingang van 2021 de naam van sportwagenbouwer Alpine draagt. Achter de schermen gaat het echter om hetzelfde team dat hij eind 2009 verliet. De tijd heeft er niet stilgestaan en dat merkte Alonso dan ook toen hij afgelopen jaar voor het eerst terugkeerde op de fabriek. “Ze zijn enorm veranderd en dat is een goed teken. Als alles na tien jaar nog hetzelfde zouden zijn, dan was dat voor ons misschien geen goed nieuws”, vertelde Alonso over de veranderingen die hij opmerkte bij Alpine ten opzichte van zijn vorige periodes bij het team.

“De fabriek heeft een flinke update ondergaan. Er werken in Viry nu meer mensen, de fabriek daar is ook opgewaardeerd en het technologische niveau van nu is heel anders dan vijftien jaar geleden”, ziet Alonso dat er progressie geboekt is door het team. Dat stemt hem tevreden. “Ik ben blij met de dingen die ik vorig jaar zag in zowel Viry als Enstone. We hebben getalenteerde mensen in ons team, geweldige ontwerpers en technici. Een aantal monteurs werkte er al in mijn vorige periode, dus er is ook een mooie touch van vroeger aanwezig. Bovendien hangt er een goede sfeer, we willen allemaal de successen uit het verleden herhalen. Maar we hebben nieuwe mensen, een goede teamgeest, zeer jonge maar getalenteerde mensen, dus we zijn nu een mooie organisatie. Hopelijk kunnen we leveren.”

