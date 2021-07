Alonso deelt tips om sprintraceweekend aantrekkelijker te maken

Deels heeft de tevredenheid van Fernando Alonso natuurlijk te maken met de uitslag van de race. De Alpine-coureur was zaterdag een van de helden op Silverstone. Hij was de race op de zachte band gestart, klom in de eerste ronde van de elfde naar de vijfde plaats, om uiteindelijk als zevende te finishen.

Het leverde niet direct punten of een betere uitgangspositie voor de Grand Prix van zondag op, maar Alonso had wel genoten van het concept van een korte race. De tweevoudig wereldkampioen was het ermee eens dat het nieuwe format zorgt voor actie op alle drie de dagen van een Grand Prix-weekend. “Ik vind het een goed format, we hebben drie dagen lang (vrijdag, zaterdag en zondag) actie gezien”, aldus de Spanjaard. “Dus het is goed voor de mensen. Vorig jaar, toen ik thuis naar de races keek, zei die vrijdag me helemaal niets. De [tests met de] long runs zijn heel belangrijk voor de teams en de coureurs, maar voor de mensen thuis niet te begrijpen."

En dus hoopt Alonso dat de Formule 1 vasthoudt aan de sprintraces met hier en daar een kleine aanpassing. Vooral de kwalificatie op vrijdag mag wat hem betreft wat spannender. “Als er al iets is, zou ik voor willen stellen om de vrijdagen ook wat spannender te maken. Je weet wel, zoals met één set banden en één poging voor iedereen, het geeft ons allemaal dezelfde kansen. We moeten niet toe naar een omgekeerde volgorde of zo, dat begrijp ik, dat zou oneerlijk kunnen zijn. Maar als we allemaal één set banden en één kans krijgen, dan is het voor iedereen hetzelfde.”

Ook de zaterdagochtend kan beter, vindt Alonso. Die vrije training voorafgaand aan de sprintrace is weliswaar belangrijk voor de teams als racevoorbereiding, maar niet echt boeiend voor het publiek. “Het was erg nuttig voor ons”, zei Alonso. “Maar ik weet niet hoe het er van buitenaf uitzag. Je ziet auto's met veel brandstof rijden, op verschillende compounds. Ik weet niet of het een goede show is of niet. Maar dat was hetzelfde met de tweede vrije training in het normale format. Vrije trainingen zijn heel, heel belangrijk voor teams. Dus we moeten ze zeker hebben.”