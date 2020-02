Alonso: Misschien had ik Honda geen GP2 engine moeten noemen

Honda keerde in 2015 terug in de Formule 1, maar dat ging niet zonder de nodige technische tegenslagen. Tijdens de Grand Prix van Japan dat jaar was Fernando Alonso dusdanig gefrustreerd, toen hij op de rechte stukken eenvoudig werd ingehaald door de concurrentie, dat hij over de boordradio stevige kritiek uitte. Toen Max Verstappen hem in de Toro Rosso zonder enige moeite passeerde, was de maat vol voor de tweevoudig wereldkampioen. Net als McLaren was ook hij ervan overtuigd dat het gebrek aan snelheid volledig te wijten was aan de Honda-krachtbron, die hij vervolgens bestempelde als 'beschamend' en een 'GP2 engine'.

De uitspraken tijdens de thuisrace van Honda zetten direct de relatie tussen Alonso en de Japanse fabrikant op scherp. En het heeft mogelijk ook een aantal deuren dichtgegooid voor de voormalig F1-coureur, want Honda zou als motorleverancier van bijvoorbeeld Red Bull Racing en IndyCar-team Andretti Autosport weinig trek hebben in een nieuwe samenwerking met hem. Toch is er van die aanvankelijke rancune momenteel niet veel meer te merken. Alonso laat in een recent interview met F1 Racing weten dat hij niet wilde dat zijn uitspraken zo breed uitgemeten zouden worden. "Het kwam voort uit frustratie en misschien had ik het niet moeten zeggen, maar ik zei het niet voor de camera's of tijdens de persconferentie. Ik praatte met mijn engineer in een privégesprek [die werd uitgezonden]. Het was niet bedoeld voor het publiek, maar de motor was gewoon erg slecht."

Na de breuk met McLaren eind 2017 is Honda motoren gaan leveren aan Toro Rosso en sinds 2019 wordt er ook samengewerkt met Red Bull Racing. Afgelopen seizoen behaalde het voor het eerst sinds de terugkeer in de Formule 1 meerdere overwinningen, podiumplekken en pole-positions. Hoewel Alonso blij is voor Honda dat er weer successen worden gevierd, gelooft hij dat anderen ook commentaar hadden gegeven als ze in zijn situatie hadden gezeten. "We deden het eerste jaar [tijdens de wintertest] in Jerez maar zeven rondjes in vier dagen tijd. Nu wint Honda een race en krijg ik veel reacties als 'de GP2 engine wint nu, het moet vast een droevige dag voor jou zijn'. Ik ben erg blij voor ze, maar de motor die ik in mijn wagen had, was niet dezelfde als de motor [waarmee Red Bull won] in Brazilië. Als een toprijder van nu hetzelfde zou meemaken als ik toen meemaakte, dan durf ik me niet in te beelden wat diegene zou zeggen. Ik moest in 2015 altijd vechten om Q1 te overleven en had 575 plaatsen aan gridstraffen. Ik zeg wat er in me opkomt, omdat ik geloof dat het waar is. Soms kan ik verkeerd zitten, maar ik zie geen dingen bij mij die anderen niet doen of zouden doen. Ik lees echter niets extra's over wat anderen zeggen, maar bergen over wat ik zeg."

Met medewerking van Pablo Elizalde