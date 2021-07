Alonso klimt in sprintrace naar P7: “Was een marathon voor mij”

In de kwalificatie voor de Britse Grand Prix slaagde Fernando Alonso er niet in om het derde segment te halen, hij bleef op twee honderdsten van een seconde steken op de elfde positie. Met een sterk optreden in de zaterdagse sprintrace, waarmee de startgrid voor de race op zondag werd bepaald, zorgde hij ervoor dat hij alsnog vanuit de top-tien mag starten. Alonso werd door Alpine voorzien van een gloednieuw setje softs voor de zeventien ronden tellende race en maakte daar in de eerste ronde optimaal gebruik van. Mede doordat de concurrenten voor hem op mediums startten, slaagde de Spanjaard erin om als vijfde door te komen na de eerste ronde.

“Het was een heel agressieve start, van P11 naar P5”, analyseerde Alonso zijn race bij DAZN F1. Door de buitenste lijn te kiezen maakte de coureur uit Oviedo veel terrein goed. “In veel races remmen ze behoorlijk vroeg. Ik herinner me dat ik Carlos [Sainz] en [Pierre] Gasly aan de binnenkant inhaalde en ook in de twee Oostenrijkse races pakte ik best wat auto’s aan de binnenkant. Ik weet het niet, maar we hebben in de eerste paar bochten meer vertrouwen dan enkele van onze concurrenten. Daar profiteren we vaak van. In de eerste drie, vier bochten gebeurde er veel, waardoor we behoorlijk wat posities goedmaakten.”

Daarna kreeg Alonso het lastiger en lastiger, mede doordat zijn zachte banden harder sleten dan de mediums van de coureurs om hem heen. “We waren ietwat uit positie en we hadden het zwaar. De rode banden hadden aan het einde meer degradatie, dus we moesten proberen stand te houden”, aldus Alonso, die op de rechte stukken regelmatig heen en weer slingerde om de slipstream te breken. “Ik heb genoten van de eerste ronde, maar daarna was het gecompliceerd. Voor jullie was het een sprintrace, maar voor mij was het een marathon, omdat ik in deze race zoveel heb moeten verdedigen.”

Al met al overheerst na afloop van de eerste sprintkwalificatie het goede gevoel bij Alonso, die op de zevende positie mag beginnen aan de 52 ronden tellende Britse Grand Prix. Hij blikt dan ook met een positief gemoed vooruit op de zondag. “Vooruitkijkend naar zondag hebben we in deze Q4 zoals ik het noem, doordat het eigenlijk nog een kwalificatiesessie was, een aantal posities goedgemaakt. Daar ben ik blij mee.”