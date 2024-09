Alonso neemt 'eerste F1-auto voor op de weg' in ontvangst

Een van de belangrijkste projecten van Aston Martin is geslaagd. Het Britse merk heeft de eerste Valkyrie afgeleverd. Niet zomaar iemand ontving de eerste bolide, maar Formule 1-coureur Fernando Alonso mag zich eigenaar noemen van de Valkyrie. Na het overhandigen van de sleutels heeft de Spanjaard de auto over de straten van Monaco gestuurd.

De auto is in de kleuren die we kennen van het F1-team gespoten. Het merk omschrijft het als 'Satin Aston Martin Green' en heeft wat 'Satin Aston Martin Lime'-details aangebracht. Volgens de Britse autofabrikant is het opvallendste detail niet zichtbaar, want die zit in de auto. Het gaspedaal heeft namelijk '14' erin gegraveerd. Dat is een knipoog naar het startnummer van Alonso.

"Ik kan niet in woorden bevatten hoe erg ik naar deze dag uitkeek", vertelde Alonso op het moment dat hij achter het stuur van de sportwagen plaatsnam. "Dit is een dag die ik me nog lang ga herinneren. Dat ik nu in de Valkyrie mag zitten, een auto dat ik samen met het Q-[ontwerpteam] van Aston Martin heb mogen ontwerpen. De Valkyrie is echt een F1-auto voor op de weg. Hier zit heel veel kennis en technologie in op basis van wat Aston Martin op het circuit geleerd heeft. Ik kan niet wachten om hiermee de weg op te gaan!"

Razendsnel naar 100 kilometer per uur

De auto beschikt over een krachtige, hypermoderne motor. Volgens Aston Martin gaat de auto binnen tweeënhalf seconde van 0 naar 100 kilometer per uur en levert de krachtbron 1155 pk. De auto is ontworpen en gebouwd met in het achterhoofd de aerodynamische lessen die geleerd zijn in F1. Wie een Valkyrie wil aanschaffen moet er snel bij zijn én diep in de buidel tasten. De fabriek in het Britse Gaydon maakt er 150 van en de bolides kosten zo'n 3,5 miljoen euro.