Het is geen geheim dat Fernando Alonso aan het begin van 2022 de intentie had om langer bij Alpine te blijven. De Spanjaard was positief over de ontwikkeling van de renstal en wilde graag met het Franse team de weg naar de top bewandelen. De tweevoudig wereldkampioen maakte echter in de zomer van dat jaar bekend naar Aston Martin over te stappen. Aan die keuze liggen volgens de 42-jarige coureur meerdere factoren ten grondslag.

"Het duurde allemaal langer dan ik had gedacht bij het begin van de onderhandelingen", vertelde Alonso in gesprek met BBC. "Volgens mij begonnen we al in Australië 2022 met elkaar gesprekken te voeren. Het ging allemaal langzaam en dat kwam niet van mijn kant. Ik was er klaar voor en tevreden bij het team. De 2022-auto was snel, dus ik was blij met de performance en de kansen voor de toekomst." Uiteindelijk kwam er vanuit de renstal wel een aanbod, maar het is bekend dat deze niet aan de wensen van Alonso voldeed. Alpine wilde het contract met een jaar verlengen, Alonso had een verlenging van twee seizoenen in gedachten. Aston Martin kwam wel met een dergelijk voorstel, waardoor de keuze eenvoudiger werd.

Het is volgens de winnaar van 32 F1-races ook aan toenmalig Alpine-teambaas Otmar Szafnauer te danken dat hij bij de Franse renstal vertrok: "Ze maakten veel opmerkingen over mijn leeftijd en dat doen ze nog altijd. Zo werken ze daar, althans zo doet Otmar dat. Na dit jaar mag hij daar geen opmerkingen meer over maken. Ik vind het bizar dat hij trots is op de prestaties van zijn team, zeker als je kijkt naar wat Aston Martin laat zien." Alonso maakte deze opmerkingen voordat bekend werd dat Szafnauer door Alpine ontslagen werd.

Alonso: Er wordt onderschat wat ik voor ze betekend heb

Op de vraag of Alonso vindt dat zijn voormalige werkgever onderschat hoeveel werk hij voor ze verzet heeft, antwoordt de Spaanse coureur bevestigend: "100 procent. En dat doen ze nog steeds. Ik deed elk weekend mijn best, ook al toen voor Renault, en als ze dan mijn prestaties en leeftijd in twijfel trekken, dan vat ik dat wel een beetje persoonlijk op. Je wil dan extra graag laten zien dat je op de toppen van je kunnen zit. De resultaten spreken dit jaar voor zich."