Fernando Alonso is op dit moment de oudste Formule 1-coureur op de grid. Met een leeftijd van 41 jaar werkt hij in 2023 alweer zijn twintigste F1-seizoen af. Zijn carrière in de koningsklasse begon in 2001 bij het team van Minardi. Na een jaar bij de Italiaanse renstal verkaste hij naar Renault, waar hij twee wereldtitels scoorde. Ook kwam Alonso in actie voor McLaren, Ferrari en Alpine (voorheen Renault). Komend seizoen staat hem een nieuw avontuur te wachten bij Aston Martin. In de gesprekken met het management van dat team werd de Spanjaard enthousiast over het project.

De F1-coureur uit Oviedo geeft zich nog twee of drie jaar de tijd in de koningsklasse. "Zolang ik het gevoel heb dat ik nog 100 procent kan geven, dat is zeker nog twee of drie jaar", antwoordt Alonso op de vraag van het Duitse Auto Motor und Sport. "Op mijn leeftijd moet ik zaken wel anders aanpakken. De training, het reizen en alles wat daaromheen gebeurt. F1 neemt alles in beslag. Je moet het goed organiseren om niet op te branden."

Eind 2018 besloot Alonso een punt te zetten achter zijn F1-loopbaan, maar aan helemaal stoppen met racen dacht de Spanjaard nooit. Hij reed onder meer in het World Endurance Championship, de Indy 500 en de Dakar Rally. Uiteindelijk begon F1 toch weer te kriebelen en gaven de nieuwe reglementen de doorslag om terug te keren. Toch komt er een keer een einde aan zijn F1-carrière. Is hij bang voor het leven dat daarna komt? "Ja, ik heb geen plan B", vervolgt hij. "Ik ben mijn hele leven al coureur. Ik ben goed in deze sport, ook omdat ik niets anders geleerd heb. Mijn leven bestaat tot nu toe alleen maar uit autoracen. Als ik op een dag moet stoppen met F1, ga ik andere races doen. Een overwinning behalen in de Dakar Rally is bijvoorbeeld weer een andere uitdaging. Thuiszitten maakt me bang!"