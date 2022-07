Alonso met lege batterij in Q3: “Kostte ons paar posities”

“Er had meer ingezeten, maar helaas hebben we dat er niet uitgehaald in Q3”, analyseert Fernando Alonso zijn kwalificatie op Silverstone. “Q1 was prima, Q2 was prima en toen kwam Q3. Daarin ging ik in mijn eerste ronde naar P1. Toen dacht ik: oké, dit gaat goed. Uiteraard moet je zo laat mogelijk in de sessie aan je laatste ronde beginnen, maar dat moet wel met een volle batterij. Die moet je in de ronde ervoor dus opladen.”

Daarvoor had Alonso echter geen tijd, omdat hij anders te laat was geweest om nog een ronde te mogen rijden. “We kwamen met nog drie seconden te gaan over de streep, maar hadden toen wel een lege batterij. Dat heeft ons misschien een paar posities gekost”, aldus Alonso. De tweevoudig wereldkampioen zit er niet mee, omdat P7 een plek is waar Alpine wel redelijk thuishoort. “Uiteindelijk eindig je in de race toch op je natuurlijke positie, dus al met al is het prima. Ik denk dat we gaan vechten om P7.”

Alonso hoopt ook voor de race op listige weersomstandigheden. “Wij vechten helaas niet om het kampioenschap en kunnen dus meer risico nemen dan anderen”, legt hij uit. Als voorbeeld daarvan noemt de 40-jarige coureur uit Oviedo Q1, toen Alpine haar coureurs als laatste naar buiten stuurde. “We zeiden dat het niet harder ging regenen gedurende Q1 en dat we dus iets langer konden wachten. Dat soort dingen kan je niet doen als je om de titel knokt. Als we in de race wisselende omstandigheden hebben, dan kunnen we misschien ook iets meer lef tonen.”

Video: Onze terugblik op de zaterdag in Silverstone