Alonso sneert naar Ferrari: “Ben niet egocentrisch”

Ferrari zat in het Formule 1-seizoen 2019 enkele malen met de handen in het haar toen coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc het met elkaar aan de stok kregen. Er ontstond onenigheid na de kwalificatie op Monza, er werden teamorders uitgevaardigd in Singapore en Rusland en het tweetal crashte tot overmaat van ramp in Brazilië. Alonso wees de incidenten als voorbeeld aan hoe het binnen een team fout kan gaan en stelde dat het in zijn jaren bij het team nooit zo uit de hand gelopen is.

“Reputatie is één ding, de feiten zijn wat anders”, stelt de Spanjaard. “Wanneer je teamgenoten ziet crashen en dat soort dingen, zoals we dit jaar gezien hebben en wat elk jaar voorkomt, en dan naar mijn beelden kijkt zie je de slipstreams die ik gaf op Monza en Spa. Ik ken deze samenwerkingen. Dus als we het over reputatie hebben, is het beter om naar de feiten te kijken.”

De Spanjaard maakte als tweevoudig Formule 1-kampioen de overstap naar de enduranceracerij. Hij zegt altijd eerlijk naar zichzelf te zijn geweest over zijn beperkingen en hoeveel hij moest leren van zijn teamgenoten Sebastien Buemi en Kazuki Nakajima. “Het was geen probleem om de wagen met deze twee gasten te delen want ze hadden ervaring in de langeafstandsracerij. Ze hebben me vanaf de eerste testdag veel geleerd. Zij kenden de auto en de circuits, ze wisten hoe je dergelijke races moest benaderen. Ik was altijd degene die fouten maakte of vragen stelde. Het was niet zo dat ik blij was als ik uit de auto mocht want ik wil altijd rijden, maar na al mijn stints was er minder spanning voor mij omdat ik wist dat zij het goed zouden doen. Er was dus veel vertrouwen onderling.”

Nieuw avontuur voor Alonso

De coureur uit Oviedo begint over enkele weken aan een geheel nieuw avontuur: de Dakar Rally. Op de vraag of hij klaar is voor de zwaarste rally voor mens en machine zei hij: “Luister, als ik daarheen ga om te genieten van de ervaring, dan ben ik er klaar voor. En ik ga ook proberen er het beste van te maken. Maar of ik denk dat ik de Dakar kan winnen? Daar voel ik me niet klaar voor. Ik ben me uitstekend bewust van mijn gebrek aan ervaring. Er zijn races waaraan ik deelnam, zoals Indy of Le Mans of Daytona, waar ik me vrij competitief voelde en mee kon doen om de zege. Ik denk niet dat ik in de Dakar op dat niveau ben. Ik ga een andere strategie toepassen. Ik zal niet de snelste zijn maar hopelijk eindig ik op een mooie positie.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble