Ook Alonso incasseert gridstraf voor GP van Verenigde Staten

Het regent dit weekend gridstraffen op het Circuit of the Americas. Voor aanvang van het weekend hadden Sebastian Vettel en George Russell al kenbaar gemaakt dat ze een nieuwe Mercedes-motor zouden steken. Het gaat overigens om exact dezelfde specificatie als voorheen aangezien de motorische doorontwikkeling aan banden is gelegd. Teams mogen slechts één grote upgrade doorvoeren en op Ferrari na hebben alle fabrikanten dat voor aanvang van het seizoen al gedaan.

Vrijdag kon de naam van Valtteri Bottas worden bijgeschreven op dat lijstje. De Mercedes-coureur gaat in tegenstelling tot andere rijders alleen voor een nieuwe verbrandingsmotor (ICE), alweer zijn zesde van het seizoen. Het betekent dat de Fin niet achteraan hoeft te starten, maar 'slechts' vijf plekken gridstraf incasseert. Bij Fernando Alonso zit dat anders. Uit documenten van de FIA blijkt dat Alpine alle componenten heeft vervangen. Alonso kan zodoende rekenen op een nieuwe ICE, MGU-H, MGU-K, turbo, batterij, control electronics en een nieuw uitlaatsysteem.

Bij al die componenten overschrijdt hij de toegestane hoeveelheid, met in theorie meer dan zestig plaatsen gridstraf tot gevolg. Opmerkelijk is dat Alonso ook met de uitlaatsystemen over de limiet is gegaan. Daarvan zijn er acht toegestaan en de meeste coureurs zijn nog lang niet bij dat aantal beland. Net als bij Vettel en Russell staat achter de naam van Alonso 'back of the grid' genoteerd. Wie daadwerkelijk als twintigste vertrekt, wordt bepaald op basis van de kwalificatie-uitslag. De snelste man van het genoemde trio mag als achttiende starten.

Alpine heeft de wissel overigens vooral uit voorzorg doorgevoerd, nadat Alonso op vrijdag stilviel in de eerste vrije training. Het Franse team vermoedde een waterlek, kon de training nog wel vervolgen, maar wil voor het restant van dit weekend geen risico nemen. Daarnaast geeft deze wissel Alonso extra componenten in zijn pool voor de aankomende raceweekenden. Bijkomend voordeel is dat inhalen op het Circuit of the Americas prima mogelijk is en dat Austin een betere plek voor een gridstraf is dan pakweg Interlagos.