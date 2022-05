Alonso gehinderd door Sainz: “Het is bijna onacceptabel”

Fernando Alonso bleef zaterdag in de kwalificatie op het Miami International Autodrome met een tijd van 1.30.160 steken op de elfde plaats. Daarmee kwam de Spanjaard 0,032 seconde tekort voor een plek in Q3. Volgens Alonso zat er zeker meer in de Alpine A522, alleen reed zijn landgenoot Carlos Sainz hem in de weg in de gehele tweede sector.

“Dat kostte ons vier tienden, terwijl we al zes tienden sneller waren dan in mijn voorgaande ronde. Bij het uitkomen van bocht 16 was ik nog eens een tiende sneller, dus al met al heb ik vier tienden of een halve seconde verloren in het verkeer. Dat is bijna onacceptabel”, mopperde Alonso in gesprek met onder meer Motorsport.com. “Het is heel zonde dat we geen serieuze ronde konden rijden in mijn laatste poging.”

Ondanks het missen van Q3 blijft Alonso positief over zijn kansen voor de race. “Inhalen wordt moeilijk, maar we zullen zien. Ik verwacht wel dat we een safety car-situatie krijgen, dus er zullen zeker mogelijkheden zijn”, sprak de tweevoudig wereldkampioen positief. “Met P11 staan we aan de schone kant en we zullen zien hoeveel plaatsen straf de Ferrari krijgt.” Het voorval tussen Alonso en Sainz was gemeld aan de stewards, maar zij achtten een verder onderzoek niet nodig.

“De auto voelde in elk geval goed en is het hele weekend al competitief, dus we zullen zien of we ons in de race kunnen herstellen”, besloot Alonso.

