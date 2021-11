Alonso heeft geen verklaring voor snelheid Alpine in Qatar

De kwalificatie op Losail International Circuit verliep uitstekend voor Alpine, dat zich met beide coureurs wist te plaatsen voor het derde segment. Esteban Ocon klokte daarin de negende tijd, terwijl teamgenoot Fernando Alonso zelfs de vijfde startpositie veroverde. Wel starten beide rijders achter een coureur van AlphaTauri, het team waarmee om de vijfde plek bij de constructeurs wordt gestreden. “Het hele weekend ben ik al positief over de auto. In VT1 voelde het heel goed. Het circuit is geweldig om op te rijden en met lichte auto’s en nieuwe banden voelt het fantastisch. Ik vertelde het team dat ik de hele nacht zou kunnen rijden als ze me brandstof zouden geven, zodat ik ze hier zondag al rijdend opwacht”, zei Alonso na de kwalificatie in Qatar.

Tegelijkertijd tast Alonso in het duister waarom het voor Alpine zo goed loopt in Qatar, terwijl de vorm op andere circuits een stuk minder is. De tweevoudig wereldkampioen vindt het belangrijk dat het team aan de slag gaat om daar meer duidelijkheid over te krijgen. “Het lijkt dat sommige circuits beter zijn voor ons pakket dan anderen. Istanbul, Sochi en Qatar, deze circuits hebben enkele gelijkenissen. We moeten dus bestuderen wat we op sommige circuits missen. Deze auto’s verdwijnen natuurlijk over drie weken, dus een grondige analyse heeft misschien weinig zin. Maar er is iets op sommige circuits dat beter lijkt voor ons. Het zou fijn zijn om het te begrijpen, zelfs al is het voor volgend jaar en de lange termijn.”

Teamgenoot Ocon sluit zich aan bij de bevindingen van Alonso. Hij vindt ook dat Alpine lessen kan leren uit de vorm die men in Qatar tentoonspreidt. “Ik vind het op dit moment lastig te zeggen. Natuurlijk gaan we veel leren van dit weekend om te zien waarom de auto zo goed was tijdens dit weekend. Het zou goede kennis zijn om dat voor de toekomst te begrijpen.” Alpine-directeur Marcin Budkowski moet intussen ook toegeven dat hij geen volledige verklaring heeft voor de uitstekende prestaties tot dusver in Qatar.

“Ik denk dat het van circuit tot circuit verschilt. Hier waren we vanaf het begin van het weekend competitief. Ik denk niet dat we de vijfde plek verwachtten, maar we verwachtten wel beide auto’s in Q3. En het gat richting de leiders was kleiner dan gebruikelijk”, zei Budkowski tegenover Motorsport.com. “Ik denk dat het een combinatie is van circuiteigenschappen het uitstekende werk dat ons team met engineers heeft geleverd qua banden en afstelling op dit nieuwe circuit. In alle eerlijkheid begrijpen we sommige schommelingen van onze prestaties niet helemaal, maar ik weet zeker dat McLaren en Ferrari je ook geen volledige verklaring gaan geven.”

