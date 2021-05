Alpine leek tijdens de eerste twee races maar moeilijk mee te komen in de strijd voorin de middenmoot, maar in Portugal lijkt de renstal er een stuk beter voor te staan. Zo zat het team er vrijdag goed bij in de vrije trainingen en wist Esteban Ocon zich knap als zesde te kwalificeren voor de race. Fernando Alonso kon het bemoedigende tempo uit de trainingen niet vertalen naar een goede startplek: de tweevoudig wereldkampioen sneuvelde in het tweede kwalificatiedeel en zal de race als dertiende aan moeten vangen.

“We hebben best veel gevoel en snelheid in de auto verloren van de derde vrije training tot Q1, dat is niet best”, aldus Alonso, die zelf ook niet weet waar de snelheid is gebleven. “We zijn nog aan het onderzoeken waar die seconde gebleven kan zijn, maar daar kunnen we nu niets meer aan veranderen.”

Alonso liet zich echter niet uit het veld slaan na de uitschakeling in Q2: “Ik ben nog steeds best blij met hoe het loopt dit weekend. De auto voelt een stuk beter. Er zit veel meer leven in en hij was in alle sessies echt competitief, dus het is een flinke stap vooruit voor ons. Misschien staan we nu niet op de plek waar we horen te staan, maar tegelijkertijd hebben we wel een vrije bandenkeuze voor de race. Dat kan in de race beter uitpakken voor het team, omdat het nu met twee coureurs twee verschillende opties heeft. Het is tot dusver echt een positief weekend.”

Finetunen updates helpt Ocon aan P6

Alpine heeft wat updates meegenomen naar Portugal, terwijl het bij de vorige race in Imola ook al een updatepakket introduceerde. Esteban Ocon denkt echter dat vooral het finetunen van die updates hem geholpen heeft aan de zesde startplek: “We hadden wat nieuwe onderdelen in Imola, maar ook hier. We proberen al die updates nog te begrijpen om daar het maximale uit te kunnen halen. In Imola voelde de auto prima om te rijden, maar het pakket waarover we nu beschikken, daar zit in potentie nog veel meer in. We begrijpen een paar dingen nu wat beter, wat we hier hebben doorgevoerd. We hebben ze uitgeprobeerd en dat werpt zijn vruchten af. Ik weet zeker dat als we dat soort zaken blijven vinden, we de auto nog sneller kunnen maken. De nieuwe onderdelen helpen zeker, maar er is ook nog wel wat te finetunen.”

