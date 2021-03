Alonso valt uit door boterhamzakje in brake duct

Lang leek het er op dat de Alpine-coureur met een handvol McLarens, Aston Martins en Ferrari’s om de punten en een positie in de top-tien kon knokken, maar een klein technisch mankement aan een batterij en later een boterhamzakje gooiden roet in het eten. Het stukje plastic kwam vast te zitten in één van Alonso’s brake ducts, waardoor die zo heet werd dat hij werd gedwongen op te geven.

Alpine-directeur Marcin Budkowski legde het na afloop van de race als volgt uit: “Na zijn eerste stop hadden we een klein probleem [met een batterij] dat ons dwong om de prestaties van de auto terug te schroeven. En na de tweede stop kwam er een boterhamverpakking vast te zitten in de achterste brake duct van Fernando's auto. Dit leidde tot hoge temperaturen en veroorzaakte schade aan het remsysteem, dus hebben we hem om veiligheidsredenen naar binnen gehaald. Het was een zeer ongelukkige eerste race voor Fernando, gezien hoe sterk hij eruit zag.”

Ondanks die teleurstelling kijkt Alonso met plezier terug op zijn rentree. “Het is geweldig om weer in de Formule 1 te racen”, zei hij. “De start was leuk, we hebben wat plaatsen gewonnen en ik had een paar leuke gevechten met oude collega's. Het was natuurlijk teleurstellend om uiteindelijk de geblokte vlag niet te zien.” De tweevoudig wereldkampioen zag voldoende aanknopingspunten voor de rest van het seizoen. “Als ik naar de race kijk, dan was het erg close in het middenveld. Ik denk dat dat het een heel interessant en competitief seizoen wordt om naar te kijken. We gaan er in Imola weer vol tegenaan.”

Ocon buiten de punten

Ook Esteban Ocon wist geen punten op te halen voor het ambitieuze Alpine. De Fransman kende een zwakke kwalificatie en moest vanaf P16 vertrekken. Uiteindelijk wist hij dertiende te worden. Onderweg werd hij ook nog even aangereden toen hij op het rechte stuk Sebastian Vettel voorbij ging en de Duitser zijn AMR21 achter in de Alpine parkeerde. “Hij had een lock-up en reed op me in”, aldus Ocon die het incident inmiddels met Vettel had uitgesproken. “Hij heeft zich verontschuldigd. We maken allemaal fouten en dat gebeurt soms. Maar over het algemeen kwamen we vandaag gewoon wat tekort."