Alonso concludeert: “Te veel terrein verloren op McLaren”

In het Formule 1-seizoen 2020 knokten Alpine (toen nog onder de naam Renault), McLaren en Aston Martin (toen nog onder de naam Racing Point) om de derde plaats in het constructeurskampioenschap. McLaren heeft de stijgende lijn doorgetrokken in 2021 en strijdt nu met Ferrari om de derde positie. Alpine en Aston Martin zijn om verschillende redenen gestagneerd. Het Franse fabrieksteam klom door de onverwachte zege van Esteban Ocon in de Grand Prix van Hongarije op van de zevende naar de vijfde plaats, ten koste van Aston Martin en AlphaTauri. Over de gehele eerste seizoenshelft bekeken komt Alpine echter snelheid en consistentie tekort in vergelijking met 2020.

Alonso erkent dat men had gerekend op een sterk herstel van Ferrari maar dat het gat naar McLaren groter is dan gehoopt: “De verwachtingen of onze ambities aan het begin van het jaar was herhalen wat Renault vorig jaar deed”, vertelt de Spanjaard aan geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. “Ferrari kende een heel gek seizoen 2020 met behoorlijk matige prestaties. We hadden verwacht dat zij mogelijk voor ons zouden staan. Maar het is waar dat we ook wat te veel terrein hebben verloren ten opzichte van McLaren. Renault streed vorig jaar tot de laatste race met McLaren en daartoe zijn we dit jaar niet in staat.”

Gat naar de leiders kleiner geworden

Het positieve nieuws is dat het gat ten opzichte van koplopers Mercedes en Red Bull wel kleiner geworden is. Alpine hoopt met de introductie van het nieuwe technisch reglement in 2022 een grote stap te zetten. Daarnaast verwacht men veel van de eerste gloednieuwe power unit sinds 2019 die men momenteel ontwikkelt. “Kijkend naar de cijfers, hebben we het gat met Mercedes en een deel van de concurrentie verkleind”, aldus Alonso. “Ook al staan we zevende in het constructeurskampioenschap, we hebben het gat naar de leiders verkleind. Daarom zit het allemaal ook zo dicht bij elkaar. Van P9 tot de kop, alles zit dichter bij elkaar. Aston Martin streed vorig jaar om podiums en won zelfs een Grand Prix. Dit jaar staan we daar dichterbij. Dus ja, het was voor alle teams wat up en down, ook voor ons. Helaas hebben we wat plekken in het constructeurskampioenschap verloren omdat de drie teams die vorig jaar achter Renault eindigden nu net de drie teams zijn die de meeste vooruitgang hebben geboekt.”