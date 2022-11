Bij de sprint in Sao Paulo op zaterdag raakten Alpine-coureurs Fernando Alonso en Esteban Ocon elkaar. Beide heren moesten bij de hoofdrace op zondag vanuit het achterveld komen. Met name Alonso reed een ijzersterke race en vocht zich knap naar de vijfde plek. “Het was een hele goede race voor ons”, vertelde Alonso na de race. “We kozen natuurlijk voor een strategie met drie pitstops. We waren out of sync met de andere auto’s. De late safety car schudde het veld weer door elkaar. Ik had nieuwere banden en kon op het einde wat plezier hebben, door Checo [Perez] in te halen en te vechten met Charles [Leclerc]. En met beide McLarens uit de race hebben zijn er veel punten voor Alpine.”

Alonso zit niet meer met de volledig mislukte sprintrace. “We maakten beiden fouten. Ik accepteer de fout op het rechte stuk. Ik denk dat de penalty erg hard was. We hadden exact hetzelfde incident als Kimi [Raikkonen] en [Antonio] Giovinazzi op Portimao [vorig seizoen]. Er gebeurde niets. We beschadigden geen andere auto’s. Oké, ik accepteer de penalty. Ik neem de schuld op me. En de race is pas op zondag. Alles kan gebeuren, dat hebben we gezien. In twee jaren hebben we elkaar een keer geraakt, dat was zaterdag. We werden flink beschuldigd, maar ik denk dat we altijd proberen om Alpine te helpen als we in de auto springen, zoals je in de GP kon zien.” De positiewissel met Ocon tijdens de race verliep ook clean volgens de tweevoudig wereldkampioen. “Het is twee jaar lang clean geweest. In sommige eerste ronden hadden we gevechten, omdat we altijd dicht bij elkaar kwalificeren en starten. We hebben maar één keer contact gemaakt. Mensen willen daar een groot ding van maken, maar we hebben maar een keer contact gehad en zondag hebben we alles hersteld. We proberen ons best te doen voor het team.”

Weekend met goede prestaties

Alonso was niet verrast over de goede snelheid van de Alpine. “Zaterdag was de snelheid ook erg goed. Ook in de kwalificatie was dat zo. In Q3 haalden de regendruppels alleen wat van mijn vertrouwen weg. Maar het was een erg goed weekend als het gaat om de prestaties.”

Nu de vierde plek in het constructeurskampioenschap binnen lijkt te zijn, kunnen Alonso en Alpine rustig toeleven naar de laatste race in Abu Dhabi. “Jazeker. Ons grootste probleem is de betrouwbaarheid. Als je dan slechts vijf of zes punten voor McLaren staat, kan alles gebeuren als je de race niet finisht. Nu hebben we wat meer marge, maar natuurlijk willen we nog scoren in Abu Dhabi en opnieuw in de top-zes of -zeven finishen.”