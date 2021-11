Alonso: Alpine kan niet ontspannen na F1-podiumplek in Qatar

Voorafgaand aan de Grand Prix van Qatar stonden Alpine en AlphaTauri in punten gelijk in het constructeurskampioenschap. Beide teams lieten in de kwalificatie mooie dingen zien door met beide auto’s door te dringen tot Q3. Pierre Gasly en Fernando Alonso mochten vanaf de tweede en derde startplek vertrekken op zondag, en daar werd het verschil gemaakt. Gasly en teamgenoot Yuki Tsunoda vielen gedurende de race terug tot buiten de punten, terwijl Alonso en Alpine-teammaat Esteban Ocon als derde en vijfde over de finish kwamen in de eerste F1-race in Losail.

De 25 gescoorde punten in Qatar geven Alpine een net zo grote voorsprong op AlphaTauri in het kampioenschap, terwijl er alleen nog races in Saudi-Arabië en Abu Dhabi het programma staan. Het ziet er dus goed uit voor het team van Alonso, maar de Spanjaard weet dat de klus nog niet geklaard is. “Dit hadden we niet verwacht. We dachten eerlijk gezegd aan een klein verschil tussen ons hier, in Saudi-Arabië en Abu Dhabi. Maar deze marge van 25 punten maakt het voor ons iets makkelijker”, vertelde Alonso. “Maar we kunnen niet ontspannen. Alles is nog mogelijk in de komende twee evenementen, dus we moeten scherp blijven en hopelijk kunnen we nog meer punten pakken voor het kampioenschap.”

De F1 blijft voor de laatste twee races van 2021 in het Midden-Oosten en komt daarbij één keer op nieuw terrein: het Jeddah Corniche Circuit staat voor het eerst op de kalender. Daarnaast is het Yas Marina Circuit ietwat aangepast en sneller gemaakt, waardoor Alonso niet met zekerheid durft te zeggen of de circuits gunstig zijn voor Alpine. “Het gaat denk ik afhangen van de lay-out en de karakteristieken van de circuits. Met wat we van Saudi hebben gezien in de video’s, zou het goed bij ons pakket kunnen passen. Voor Abu Dhabi geldt dat misschien iets minder, hoewel de nieuwe bochten mogelijk een beetje veranderen wat wij daar voelen. Ik weet het niet, maar ik voel me positief. Wat ik dit weekend heb gezien van de auto, maakt mij behoorlijk positief voor de komende twee races.”