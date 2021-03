Alonso verwacht moeizame eerste races: "Alles is weer nieuw”

Na twee jaar afwezigheid maakt Alonso dit jaar bij Alpine zijn rentree in de koningsklasse van de autosport. De tweevoudig wereldkampioen maakte tijdens de kwalificatie voor de GP van Bahrein meteen indruk door zich als negende te kwalificeren, terwijl teamgenoot Esteban Ocon al werd uitgeschakeld in het eerste kwalificatiedeel. Alonso denkt echter dat er nog veel meer in het vat zit en nog een paar races nodig heeft om echt op snelheid te komen.

“Ik moet zelf eerst nog beter worden, omdat alles weer als de eerste keer aanvoelt”, vertelde Alonso na afloop van de kwalificatie. “Die eerste keer weer de formatieronde, de startlichten, de actie in de eerste ronde. Het lijken allemaal simpele dingen voor een coureur, maar na twee jaar voelt het voor mij alsof alles weer nieuw is. Ik had verwacht dat ik in de eerste paar races nog zou worstelen. Deze eerste kwalificatie ging goed, maar voor Imola zal ik zeker nog moeten blijven werken. Ik heb echt nog wel een paar races nodig om het maximale uit de auto te halen en op snelheid te komen.”

Op de vraag van Motorsport.com of zijn top 10-resultaat in de kwalificatie als een verrassing kwam antwoordde Alonso dat hij geen specifieke doelen had gesteld voor zijn eerste F1-kwalificatie sinds de GP van Abu Dhabi in 2018: “Ik weet niet, ik had geen verwachtingen over een bepaald resultaat. We wilden gewoon een zo goed mogelijke kwalificatie afwerken en dan zagen we wel waar we zouden eindigen. Het is echter fijn dat we bij de beste tien kunnen zitten. Tegelijkertijd staan er ook een paar auto’s achter ons die zich op de medium band probeerden te kwalificeren en niet in Q3 staan, dus er staan wel wat snellere auto’s heel dicht achter ons. Je kunt achtste, negende of veertiende staan in anderhalve tiende van een seconde. We zullen er waarschijnlijk dus elk weekend voor moeten vechten.”

Leertraject

Alonso hoopt de eerste race in Bahrein in de punten af te kunnen sluiten, maar wil tevens zoveel mogelijk leren: “Het wordt weer de eerste keer dat ik 57 rondjes achter elkaar ga rijden, die informatie heb ik nodig. Ik heb 15 tot 20 rondjes nodig op elke compound om te voelen hoe het zit met de degradatie, hoe de balans verandert en hoe ik de banden moet managen. Die lessen wil ik na de race geleerd hebben. Als dat genoeg is om zevende te worden, fantastisch. Als het P11 of P15 wordt is het ook oké, maar die informatie heb ik wel nodig.”