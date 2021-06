Alonso pleit voor invoering IndyCar-regel in de Formule 1

Een van de gedupeerde coureurs was Fernando Alonso die in Q3 net aan een snel rondje bezig was toen Yuki Tsunoda en Carlos Sainz van de baan vlogen. Dit gebeurde vlak voor het einde van de sessie en dus besloot de wedstrijdleiding om de hele sessie maar gelijk af te blazen. Twee weken eerder was het in Monaco ook al raak met rode vlaggen in de kwalificatie. In het prinsdom had Charles Leclerc de voorlopig snelste tijd neergezet en toen hij niet veel later crashte, konden zijn rivalen zich niet verbeteren.

Lees ook:: Leclerc grijpt pole in door rode vlaggen geplaagde kwalificatie

In gesprek met Sky Sports F1 zei Alonso dat de huidige regels de gecrashte coureurs een oneerlijk voordeel geven. Niet zozeer omdat anderen niet in staat zijn om hun tijden nog te verbeteren, maar vooral omdat er nog gesleuteld mag worden aan de wagens van de gecrashte coureurs, zonder dat ze daarvoor gridposities verliezen. “Het was rommelig, het was moeilijk om in het ritme te komen, op tempo, maar dat was voor iedereen hetzelfde. Het is waarschijnlijk oneerlijk dat de mensen die gecrasht zijn, hun auto’s mogen laten repareren en morgen [zondag] vanaf dezelfde positie mogen starten. Alle andere auto’s moeten het parc fermé in. Wij mogen er niet aankomen, dus waarom kunnen zij die de rode vlag hebben veroorzaakt wel allerlei onderdelen vervangen?”

IndyCar-regel

De tweevoudig wereldkampioen reed de afgelopen jaren in de IndyCar Series en kwam in Baku met de suggestie om een regel uit de Amerikaanse raceklasse in te voeren. In de IndyCar Series moeten coureurs die rode vlaggen veroorzaken hun twee snelste tijden inleveren. “Misschien dat we op een dag in de positie komen dat we van die regel gebruik kunnen maken.” Hij voegde er aan toe dat zijn collega’s zich ook eens zouden moeten aanpassen aan de omstandigheden. “Ik vind dat de mensen een beetje rustiger aan zouden moeten doen en op een stratencircuit op 98 procent zouden moeten rijden. Als je crasht en je moet als laatste aan de race beginnen dan ga je misschien niet over je grenzen heen. Vandaag zijn zoveel mensen over hun eigen grenzen of die van hun auto gegaan.”