Ferrari heeft dit seizoen bewezen dat de SF-23 op zaterdag over een snelle bolide beschikt, maar de resultaten op de zondagen zijn over het algemeen tegenvallend geweest. Charles Leclerc wees na de Grand Prix van Miami naar de inconsistentie van de bolide en daar had hij in Spanje opnieuw last van. De Monegask stond er vrijdag nog relatief goed bij, maar in de kwalificatie was hij door een vreemd gevoel aan de achterkant van de SF-23 nergens te bekennen. Ferrari besloot daarop onderdelen te vervangen, waardoor hij vanuit de pitstraat moest starten. Hij was niet snel genoeg voor een plek in de top-tien terwijl Carlos Sainz van de tweede plaats terugzakte tot de vijfde positie.

Opnieuw was Leclerc niet te spreken over de wisselvallige prestaties van de Ferrari. "Ik begrijp echt niet wat we verkeerd doen", zei Leclerc na de race. "Maar we doen iets verkeerd. Ik ging van hard naar hard voor mijn laatste stint en deed daarin precies hetzelfde. Maar de wagen gedroeg zich compleet anders." Ferrari-teambaas Frederic Vasseur geeft toe dat de consistentie het grootste probleem is van de Scuderia. "Het grootste probleem is niet de potentie over één ronde, of een type bocht", stelt Vasseur. "Het grootste probleem is de consistentie."

"Bij Charles was in de eerste stint de balans volledig zoek, in de laatste stint op dezelfde compound was deze oké", vervolgt Vasseur. "Carlos had een fatsoenlijke eerste stint, een goede laatste stint en in de tweede stint verloor hij iets van vijftien of twintig seconden ten opzichte van de concurrentie. We hebben nu 1000 mensen die zich hier nu op concentreren. Het is erg lastig om het te begrijpen en op te lossen omdat het niet altijd hetzelfde probleem is."

Van stint tot stint

Volgens de Ferrari-teambaas lag het niet aan de bandenslijtage op het Circuit de Barcelona-Catalunya. "Daar lag het niet aan. Dat zou wel het geval kunnen zijn als je meer pusht, maar dat is niet het grootste probleem. Carlos had een prima pace in de laatste ronden. Dat betekent dat we niet veel verliezen op de banden. Charles klaagde vanaf zijn eerste stint al over de balans." Bovendien betwijfelt Vasseur dat het aan het verschil tussen het rijden in verkeer en zonder verkeer ligt. "Het is waar dat je in de kwalificatie in schone lucht rijdt en in de races niet. Dat zou het geval kunnen zijn, maar kijk naar Carlos' tweede stint: hij reed in schone lucht, maar het was een ramp."

Wat de afgelopen races wel duidelijk hebben gemaakt, is dat Ferrari de komende tijd moet werken aan de inconsistentie van de SF-23. "Wellicht kunnen we ontwikkeling meer naar de consistentie verschuiven, zodat we iets hebben wat makkelijker te besturen is. Dat is de richting die we de afgelopen maanden of weken zijn ingeslagen. Ik denk dat we iets consistenter zijn dan eerder het geval was. Het probleem ligt niet zozeer aan het chassis, maar meer van stint tot stint, want als je zoiets zou hebben, zou je kunnen zeggen dat het er altijd is. Maar we hadden stints in de vrije lucht die erg moeilijk waren, zoals Carlos' tweede stint."

Ondanks de lastige middag in Spanje was Vasseur vol lof over Leclerc en Sainz. "Carlos heeft zijn best gedaan met wat hij vandaag en dit weekend had. Hij had een zeer sterke kwalificatie en stond er in alle vrije trainingen bij. In Q1, Q2 en Q3 deed hij het heel goed. Hij maakte geen fouten en deed het erg goed. Charles begon erg goed aan het weekend, maar Q1 was heel lastig omdat hij klaagde over [het gevoel in] de linkerbochten. We konden eerlijk gezegd niks vinden in de data, maar we hebben het niet onderzocht omdat we besloten om alles te veranderen. We zullen het volgende week onderzoeken."

