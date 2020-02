Massa: "Verschil tussen de drie F1-topteams moet kleiner"

Vanwege de stabiele reglementen lijkt de strijd tussen de topteams dit jaar door te gaan waar die eind 2019 was opgehouden. Ferrari ging bij het ontwerp van de wagen vorig jaar de fout in door te veel op topsnelheid te focussen, maar kwam halverwege het kampioenschap terug met meerdere zeges, podiumplaatsen en heel wat pole-positions. Ook Red Bull streed vaker dan voorheen mee om de overwinning en een plek op eerste startrij. Maar er kon natuurlijk maar één team kampioen worden, en dat was opnieuw Mercedes.

Hoewel de dominante vorm van Mercedes steeds verder afnam, bleef het team erg sterk aan het eind van het jaar. Door constant te blijven presteren en vergeleken met de concurrentie weinig fouten te blijven maken loste Mercedes in Abu Dhabi nog maar eens een waarschuwingsschot voor 2020. Het is volgens oud-F1-coureur Felipe Massa dan ook maar de vraag hoeveel dichterbij de rest kan komen. "Het zal niet makkelijk worden. Bij sommige teams ligt het wat gecompliceerder", zei hij tegen Motorsport.com. "Niet Ferrari en misschien ook niet Red Bull, maar andere teams moeten een grote stap voorwaarts zetten. We weten hoe lastig het is om dat in de F1 te doen. Uiteindelijk zullen we Mercedes, Ferrari en Red Bull zien vechten en de rest daarachter ook tegen elkaar. Ik denk dus niet dat er veel verandert, maar ik hoop echt dat het verschil tussen de top-drie teams kleiner wordt, want dan kunnen we meer coureurs zien winnen. En dat is wat de fans willen zien."

Met medewerking van Federico Faturos