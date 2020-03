‘Fans en Formule 1-personeel zijn niet in gevaar geweest’

Op donderdag kwamen al verschillende raceklassen uit het voorprogramma in actie op het circuit van Albert Park en waren er al de nodige bezoekers op het terrein. Later die dag kwam naar buiten dat een van de teamleden van McLaren positief was getest op Covid-19, wat voor de Britse renstal aanleiding was om zich terug te trekken uit de eerste race van het seizoen. Na een lange en onzekere nacht werd op vrijdagochtend, rond het moment dat de poorten van het circuit eigenlijk weer open hadden moeten gaan, bekendgemaakt dat het volledige evenement was afgeblazen.

Volgens Andrew Westacott van de Australian Grand Prix Corporation is er geen enkele aanwijzing dat fans of medewerkers gevaar hebben gelopen voor de afgelasting. “Er is helemaal niets wat daar op wijst”, zei hij stellig. “Het advies van de chief medical officer van de staat Victoria was niet alleen gebaseerd op het feit dat van de geteste personen er één positieve uitslag was. Er is ook gekeken naar wat er op dit moment op lokaal niveau in de gemeenschap speelt. Toen zij hun beslissing namen, was dat op basis van al het medische bewijs dat beschikbaar was. Er bestaat echter geen twijfel over dat het de juiste beslissing was. En dat heeft ons gebracht naar waar we nu zijn.”

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton zorgde tijdens de officiële persconferentie op donderdag voor opschudding door te zeggen dat bij het ‘schokkend’ vond dat de race doorging, terwijl links en rechts sportevenementen werden geannuleerd. Formule 1-baas Chase Carey zegt daarover dat de situatie in de wereld in een paar dagen tijd enorm is veranderd. “Als je naar vier dagen geleden kijkt, toen was de situatie over de hele wereld nog heel anders, of je nu naar Europa of de VS kijkt”, stelde de Amerikaan op vrijdag. “Het was een situatie die evolueerde, waarmee wij te maken hadden.”

Een week eerder vond er nog groot crickettoernooi in Melbourne plaats dat 86.000 toeschouwers trok. “Afgelopen zondag was de situatie nog heel anders en was er nog een evenement waar bijna 100.000 mensen bij aanwezig waren”, noemde Carey het crickettoernooi als voorbeeld van hoe snel de omstandigheden ter plaatse zijn veranderd. “Je moet je ook realiseren dat we een sport zijn die de hele wereld over reist en dat iedereen afgelopen weekend al onderweg was hiernaartoe. We hebben met deze sport dus te maken met een bepaalde aanlooptijd. Achteraf gezien krijg je natuurlijk een ander plaatje, maar het is allemaal in een heel hoog tempo veranderd.”

Met medewerking van Luke Smith