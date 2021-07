'F1 gaat voor wintertests op twee verschillende circuits in 2022'

Voorafgaand aan het huidige Formule 1-seizoen werden de wintertests ingekort tot slechts drie dagen. De coronacrisis, het compacte seizoen 2020 en bovenal de (relatieve) stabiliteit in het reglement hebben daarvoor gezorgd. Teams gebruiken dit jaar hetzelfde chassis als vorig jaar en dus dacht de Formule 1 het af te kunnen met drie voorbereidingsdagen. Voorafgaand aan het komende seizoen is dat onbegonnen werk. Zo gaat het technische reglement volledig op de schop, met de terugkeer van het grondeffect als belangrijkste ingreep.

Het maakt dat teams - net als pre-corona - twee testweken voorgeschoteld krijgen. Opvallend genoeg wil de Formule 1 niet helemaal terug naar de situatie van pakweg 2019. Toen kregen teams immers nog acht testdagen verdeeld over twee weken om zich helemaal voor te bereiden. In de huidige plannen voor 2022 blijft dat aantal beperkt tot zes. Bijkomend verschil is dat de Formule 1 deze dagen graag op twee verschillende circuits wil afwerken.

Zo meldt het doorgaans goed geïnformeerde Auto, Motor und Sport dat de eerste collectieve tests met de 2022-auto's van 23 tot en met 25 februari moeten plaatsvinden op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Twee weken later, van 11 tot en met 13 maart, zouden in Bahrein de afsluitende testdagen worden afgewerkt. Motorsport.com heeft vernomen dat deze plannen recent met de teams zijn bespreken en dat dit plan momenteel het meest waarschijnlijke scenario vormt. Bronnen voegen echter toe dat er nog geen definitief besluit is genomen.

Voordeel van testen op twee circuits

De huidige verdeling wordt vooral om sportieve redenen interessant gevonden. Zo geldt Barcelona door de veelzijdige lay-out nog altijd als hét testcircuit bij uitstek, maar is een aanvullende week in Bahrein eveneens van meerwaarde. Niet in de laatste plaats voor bandenleverancier Pirelli. Zo stapt de Formule 1 over op 18 inch-wielen en kan Pirelli in Bahrein representatieve data verzamelen van de nieuwe banden onder hoge temperaturen. Door het vaak iets koudere weer in Catalonië eind februari is dat in Barcelona minder het geval.

Tot slot hangt de planning van de wintertests samen met het begin van het daadwerkelijke seizoen. Zo wordt overwogen om ook in het Midden-Oosten te beginnen en wel met races in Bahrein en Saudi-Arabië. Met een ouverture in het eerstgenoemde land kunnen teams in de Golfstaat blijven en een week na de laatste wintertest op dezelfde locatie racen. Als de Formule 1 daadwerkelijk voor die variant gaat, moet het sportieve reglement nog wel worden aangepast. Momenteel staat daarin vermeld dat de eerste sessie van het openingsweekend minimaal tien dagen na de laatste wintertest moet worden verreden.