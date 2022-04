Formule 1-wedstrijdleider Niels Wittich moet de Grand Prix van Miami van volgende week mogelijk aan zich voorbij laten gaan. De Duitser heeft positief getest op corona. Zijn waarnemer Eduardo Freitas kreeg eveneens te horen dat hij positief is getest. De Portugees zou in het Miami-weekend de WEC-race op Spa-Francorchamps aansturen, maar ook dat is nu onzeker.

Na Australië is Amerika het tweede land op de Formule 1-kalender waar een negatieve coronatest vereist is om binnen te komen. Wittich en Freitas, die na de controverse van Abu Dhabi 2021 de plek overnamen van Michael Masi, testten bij terugkeer in hun thuisland positief op Covid-19. De teams werden hiervan tijdens de F1 Commission-vergadering op dinsdag in Londen op de hoogte gebracht.

Wittich heeft nog een aantal dagen om te herstellen en een negatieve test te overleggen. Het is echter nog niet duidelijk wat de FIA gaat doen als blijkt dat hij later, of helemaal niet, naar Miami kan afreizen. Een mogelijke maar onwaarschijnlijke optie is om Masi in te laten vliegen. Een alternatief is Formule E-wedstrijdleider Scot Elkins, die in het verleden als F1-waarnemer actief was. De meest logische optie is om Herbie Blash naar voren te schuiven. Hij is nu als adviseur verbonden aan de wedstrijdleiding en was tot 2014 de rechterhand van Charlie Whiting. Blash woonde de eerste drie GP’s van het seizoen bij. Het raceweekend op Imola liet hij aan zich voorbij gaan vanwege WSBK-verplichtingen met Yamaha in Assen.

FIA-veteraan Colin Haywood, die eerder dit jaar terugkeerde uit zijn pensioen om bij te springen in de weekenden dat Freitas WEC-verplichtingen heeft, stond voor Miami al op de planning als waarnemer.