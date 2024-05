De Formule 1 is met de komst van Viaplay TV weer geregeld live en gratis op televisie te zien. Ook de Grand Prix van Monaco is te zien, deels live en deels integraal herhaald. Bekijk hier de programmering.

F1 Monaco op Viaplay TV - vrijdag 24 mei

Programma Tijden Soort verslag Eerste vrije training 13.25u - 14.35u Live Tweede vrije training 16.55u - 18.05u Live Max Verstappen: Anatomy of a Champion - aflevering 1 18.05u - 18.50u Documentaire Shakedown 23.00u - 00.00u Talkshow

Na de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola hebben de F1-teams snel de spullen ingepakt, want dit weekend staat de volgende race alweer op het programma: de iconische Monaco Grand Prix. Spektakel gegarandeerd in de nauwe straten van het prinsdom. Formule 1-fans kunnen op vrijdag alle actie live op televisie volgen. Beide vrije trainingen zijn namelijk te zien op Viaplay TV. De uitzending van de eerste sessie begint om 13.25 uur, de tweede training gaat om 17.00 uur van start. De uitzending begint kort daarvoor.

Daar blijft het niet bij voor de vrijdag. Direct na VT2 wordt de eerste aflevering van de Viaplay-documentaire ‘Max Verstappen: Anatomy of a Champion’ uitgezonden. Hiermee krijgen de kijkers een unieke blik achter de schermen bij de wereldkampioen. Later op de avond is ook de talkshow Shakedown nog te zien. Presentatrice Amber Brantsen blikt met analisten Giedo van der Garde, Kees van de Grint en Mike Hezemans terug op de eerste actiedag in Monaco. De belangrijkste onderwerpen uit de paddock komen aan bod, evenals interviews vanaf locatie.

F1 Monaco op Viaplay TV - zaterdag 25 mei

Programma Tijden Soort verslag Kwalificatie 23.00u - 00.00u Integrale herhaling

Op zaterdag staat de cruciale kwalificatie op het programma. In de nauwe straten is inhalen nagenoeg onmogelijk, waardoor een goede uitgangspositie van groot belang is. De strijd om de pole-position wordt niet live uitgezonden door Viaplay TV, maar is later op de dag wel integraal terug te kijken. De uitzending begint op zaterdagavond om 23.00 uur. Het commentaar bij de beelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Er wordt geen voor- of nabeschouwing uitgezonden.

F1 Monaco op Viaplay TV - zondag 26 mei

Programma Tijden Soort verslag Grand Prix van Monaco 22.00u - 00.00u Integrale herhaling

De Grand Prix van Monaco is niet live te zien op Viaplay TV. Wel wordt de race later op de avond in z’n geheel als herhaling uitgezonden. Deze uitzending begint om 22.00 uur. Het commentaar bij de racebeelden komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, ondersteund door Allard Kalff. Er is geen voor- of nabeschouwing.