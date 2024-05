F1 tijden: Tijdschema van de prestigieuze Grand Prix van Monaco

Het Formule 1-circus heeft weinig tijd om bij te komen van de Grand Prix van Emilia-Romagna op de historische Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola. Komend weekend staat namelijk de volgende iconische race op het programma: de Grand Prix van Monaco. Geen enkele race spreekt zo tot de verbeelding als de GP in het prinsdom. Hier komen glitter & glamour samen met de grootste uitdagingen uit de autosport. Ieder foutje wordt genadeloos afgestraft in de nauwe straten van Monte Carlo. Bovendien is inhalen schier onmogelijk, waardoor de kwalificatie op zaterdag een van de meest bloedstollende sessies van het gehele jaar is. Kortom: een weekend dat je niet mag missen!

Hoe laat begint F1 in Monaco?

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 24 mei Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 24 mei Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 25 mei Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 25 mei Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 26 mei Grand Prix van Monaco 15.00u - 17.00u

De Grand Prix van Monaco 2024 vindt plaats op zondag 26 mei. De race door de smalle straten van Monte Carlo begint om 15.00 uur. De coureurs krijgen in totaal liefst 78 ronden over het 3,337 kilometer lange Circuit de Monaco voor de kiezen. Met 260,286 kilometer is dit qua lengte de kortste race van de gehele Formule 1-kalender. Alle overige GP’s gaan over minimaal 305 kilometer. De gemiddelde snelheid in Monaco ligt dusdanig laag dat men niet binnen de gestelde tijdslimiet van twee uur finisht als de gebruikelijke afstand aangehouden wordt.

Een van de meest sensationele sessies van het gehele Formule 1-jaar staat op zaterdag op het programma: de kwalificatie in Monaco. Een foutje ligt op de loer, terwijl alle rijders proberen het maximale uit hun wagens te persen voor een zo goed mogelijke startpositie. Aangezien inhalen nagenoeg onmogelijk is in Monte Carlo, nemen de coureurs alle mogelijke risico’s om zo ver mogelijk naar voren te staan. Het risico op gele en rode vlaggen maakt het extra uitdagend en verrassingen liggen in Monaco altijd op de loer. De kwalificatie staat op zaterdagmiddag om 16.00 uur op het programma.

Voordat het zo ver is, hebben de coureurs voldoende tijd om de juiste afstelling te vinden. Op vrijdag staan zoals gebruikelijk twee vrije trainingen van een uur op het programma. De eerste training begint op vrijdagmiddag om 13.30 uur, met de tweede training later op de dag om 17.00 uur. Op zaterdag wordt voor de laatste maal een uur lang getraind. Deze sessie begint om 12.30 uur.