Na het unieke F1-spektakel in het snikhete Singapore hebben de coureurs en teams geen tijd om bij te tanken. Dit weekend staat immers alweer de volgende ronde op het programma: de Grand Prix van Japan. Het circuit van Suzuka is geliefd bij de rijders. Niet alleen vanwege de knotsgekke en razendenthousiaste Japanse fans, maar ook vanwege het unieke karakter van de baan. Het ontwerp is van Hans Hugenholtz, die ooit directeur was van de baan in Zandvoort. De Nederlander heeft ongetwijfeld met een schuin oog naar het circuit in de duinen gekeken, aangezien er voldoende overeenkomsten zijn: veel hoogteverschillen, razendsnelle blinde bochten, geen ruimte voor fouten vanwege het gras en de grindbakken en nauwelijks tijd om op adem te komen.

In 2022 schreef Max Verstappen in Japan geschiedenis door zijn tweede opeenvolgende wereldtitel veilig te stellen. Na een chaotische finish was het enige tijd onduidelijk of de beslissing nu wel of niet gevallen was, maar uiteindelijk mochten de champagneflessen open. Wordt het dit jaar opnieuw een groot Red Bull-feest in het land van motorpartner Honda? We weten het zondagochtend.

Starttijd F1 Japan 2023

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 22 september Eerste vrije training 04.30u - 05.30u 11.30u - 12.30u Vrijdag 22 september Tweede vrije training 08.00u - 09.30u 15.00u - 16.30u Zaterdag 23 september Derde vrije training 04.30u - 05.30u 11.30u - 12.30u Zaterdag 23 september Kwalificatie 08.00u - 09.00u 15.00u - 16.00u Zondag 24 september Grand Prix van Japan 07.00u 14.00u

De Grand Prix van Japan 2023 vindt plaats op zondag 24 september. De race gaat om 14.00 uur in de lokale middag van start, dat is 07.00 uur Nederlandse tijd. De Europese fan zal dus vroeg uit de veren moeten om de race live te volgen. De coureurs krijgen in totaal 53 ronden over het 5,807 kilometer lange circuit voor de kiezen.

Voordat er geracet wordt, staan er nog de nodige trainingsuurtjes op het programma. Op vrijdag wordt zoals gebruikelijk tweemaal getraind. De eerste vrije training begint al om 04.30 uur in de Nederlandse nacht, dat is 11.30 uur lokale tijd. De tweede trainingssessie gaat om 08.00 uur Nederlandse tijd van start (15.00 uur lokaal). Deze sessie duurt anderhalf uur. De coureurs gaan de nieuwe Pirelli-banden voor 2023 testen en krijgen daarom wat meer track time.

Op zaterdag staat om 04.30 uur staat de laatste training op het menu. De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan wordt verreden op zaterdagochtend om 08.00 uur Nederlandse tijd, 15.00 uur lokale tijd. Onder normale omstandigheden en zonder oponthoud door een rode vlag duurt de kwalificatie een uur.