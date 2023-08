F1 tijdschema: De tijden van het Formule 1-weekend in Italië

De Formule 1-coureurs en -teams hebben weinig tijd om bij te komen van het oranjespektakel in de Zandvoortse duinen. Na de race moesten alle spullen zo snel mogelijk ingepakt worden en laat in de avond reden de eerste vrachtwagens het circuitterrein alweer af: op naar Italië!

Op het legendarische circuit van Monza staat de laatste Europese race van het jaar op het programma. Nog eenmaal een ‘normaal’ tijdschema voor de Nederlandse F1-fan voordat er enkel nog geracet wordt in Azië, de Amerika’s en het Midden-Oosten. Het wordt voor de coureurs een flinke overgang van het bochtige Circuit Zandvoort naar het razendsnelle Autodromo Nazionale Monza.

Met name Ferrari is er veel aan gelegen om voor het oog van de tifosi een goed resultaat neer te zetten. De Scuderia kent geen gemakkelijk seizoen. Een sterk optreden op eigen bodem kan veel goed maken. Toch wijst alles erop dat het ook in Monza om de kruimels gaat die Max Verstappen en Red Bull laten liggen. De RB19 kan uitstekend overweg met snelle circuits, zeker gezien het grote DRS-voordeel. Is er iemand in staat om enigszins in de buurt te komen, of wordt het een nieuwe Verstappen-show?

Starttijd F1 Italië 2023

Datum Sessie Tijden Vrijdag 1 september Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 1 september Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 2 september Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 2 september Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 3 september Grand Prix van Italië 15.00u

De Grand Prix van Italië 2023 op de legendarische Autodromo Nazionale Monza wordt verreden op zondag 3 september. De race gaat om 15.00 uur Nederlandse tijd van start. Het is de laatste GP op Europese bodem van het seizoen. De race gaat over 53 ronden op het 5,793 kilometer lange circuit.

Voordat het zo ver is, wordt er eerst nog flink getraind. Op vrijdag staan zoals gewoonlijk twee vrije trainingen van een uur op het programma. De eerste trainingssessie begint om 13.30 uur. Later in de middag gaan de coureurs vanaf 17.00 uur nogmaals de baan op. Op zaterdag worden tussen 12.30 uur en 13.30 uur de puntjes op de i gezet tijdens de afsluitende vrije training.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Italië begint op zaterdagmiddag om 16.00 uur, en bestaat zoals gewoonlijk uit drie segmenten. Rond de klok van 17.00 uur weten we hoe de startopstelling voor de race eruit ziet.