Na bijna negen maanden en een reis van vele tienduizenden kilometers komt het Formule 1-seizoen 2023 ten einde in Abu Dhabi. Velen in de paddock kijken reikhalzend uit naar de aanstaande vakantie, maar eerst moet er nog een weekend gepresteerd worden. Er staat immers nog veel op het spel. Uiteraard niet voor de wereldtitels, die zijn al lang en breed in bezit van Max Verstappen en Red Bull Racing. Om de kruimels in beide kampioenschappen valt nog het nodige te winnen en verliezen. Dat gaat om vele miljoenen dollars, dus er zal nog flink gestreden worden om elke positie.

Net als de afgelopen jaren vormt Abu Dhabi de afsluiting van het seizoen. Verstappen lijkt zich in elk geval prima thuis te voelen op het circuit in de oliestaat. De Nederlander won de afgelopen drie edities van de seizoensfinale, al staat vooral de race van 2021 nog op het netvlies van de gehele sportwereld. Gezien de huidige dominantie reist de Red Bull-coureur ook dit jaar als torenhoge favoriet af naar het slotweekend. Sluit Verstappen zijn indrukwekkende recordjaar op passende wijze af, of kunnen we een verrassing verwachten?

Starttijd F1 Abu Dhabi 2023

Sessie Lokale tijd Nederlandse tijd Eerste vrije training 13.30u - 14.30u 10.30u - 11.30u Tweede vrije training 17.00u - 18.00u 14.00u - 15.00u Derde vrije training 14.30u - 15.30u 11.30u - 12.30u Kwalificatie 18.00u - 19.00u 15.00u - 16.00u Grand Prix van Abu Dhabi 17.00u - 19.00u 14.00u - 16.00u

De Grand Prix van Abu Dhabi 2023 wordt verreden op zondag 26 november. De race gaat om 17.00 uur lokale tijd van start, dat is 14.00 uur in de Nederlandse middag. De coureurs krijgen in totaal 58 ronden over het 5,281 kilometer lange Yas Marina Circuit op het Yas Island voor de kiezen.

De seizoensfinale houdt vast aan de gebruikelijke weekendopzet, dus er wordt geen sprintrace verreden. Dat betekent dat er op vrijdag twee vrije trainingen van een uur op het programma staan. De eerste sessie gaat om 10.30 uur in de Nederlandse ochtend van start (13.30 uur lokale tijd). De tweede training begint om 14.00 uur Nederlandse tijd (17.00 uur). Aangezien de kwalificatie en race onder vergelijkbare omstandigheden plaatsvinden, is dit de belangrijkste sessie.

Op zaterdag mogen de coureurs vanaf 11.30 uur Nederlandse tijd (14.30 uur in Abu Dhabi) nog eenmaal een uur trainen om de juiste afstelling te vinden. Om 15.00 uur Nederlandse tijd (18.00 uur lokaal) staat vervolgens de laatste kwalificatie van het jaar op het programma. Onder normale omstandigheden weten we rond de klok van 16.00 uur hoe de startopstelling voor de finalerace eruit ziet.