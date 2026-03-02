Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1 GP van Australië

F1 tijden: Volledig tijdschema voor de vroege Grand Prix van Australië

Melbourne is dit weekend het decor voor de aftrap van het Formule 1-seizoen 2026. Bekijk hier het volledige tijdschema voor de Grand Prix van Australië.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Drie testweken en in totaal negen testdagen hebben de Formule 1-teams de kans gehad om hun nieuwe auto's te leren kennen - compleet nieuwe bolides met een ander aerodynamisch concept én een gloednieuwe power unit. De leerperiode komt nu echter ten einde, want dit weekend staat in Melbourne de eerste race van 2026 op het programma: de Grand Prix van Australië.

Hoewel het circuit in Albert Park tegenwoordig niet meer de vaste gastheer is van de openingsrace - zoals tussen 1996 en 2019 wel het geval was - is dit het tweede jaar op rij dat dit wel weer het geval is. Vorig jaar werd het publiek getrakteerd op een spectaculaire race in wisselende weersomstandigheden. Lando Norris hield zijn hoofd koel en zegevierde, voor Max Verstappen en George Russell. Nu de pikorde onder de huidige reglementen nog niet duidelijk is, is de grote vraag of een van deze coureurs ook dit jaar weer succesvol kan zijn in Melbourne.

Hoe laat begint de F1 GP van Australië?

Datum Sessie Tijden (CET)
Vrijdag 6 maart Eerste vrije training 02.30u - 03.30u
Vrijdag 6 maart Tweede vrije training 06.00u - 07.00u
Zaterdag 7 maart Derde vrije training 02.30u - 03.30u
Zaterdag 7 maart Kwalificatie 06.00u - 07.00u
Zondag 8 maart Grand Prix van Australië 05.00u - 07.00u

De Grand Prix van Australië wordt verreden op zondag 8 maart 2025. De openingsrace van het F1-seizoen 2026 begint om 15.00 uur lokale tijd, maar voor de Nederlandse fans is het een vroegertje: de startlichten doven hier al om 5.00 uur. De coureurs moeten 58 ronden rijden op het 5,278 kilometer lange Albert Park Circuit voor een totale raceafstand van 306,124 kilometer. Zonder rode vlaggen of lange safety cars is rond 6.30 uur Nederlandse tijd duidelijk wie de eerste race heeft gewonnen.

Tijdens de seizoensopener hanteert de Formule 1 het normale tijdschema. Er is dus geen sprintrace in Australië, wat weer betekent dat er drie vrije trainingen zijn. De eerste twee vinden op vrijdag 6 maart plaats. Vooral VT1 is nachtwerk, want deze sessie begint om 2.30 uur Nederlandse tijd (12.30 uur lokaal) al. De tweede vrije training heeft met 6.00 uur (16.00 uur lokale tijd) een iets schappelijkere starttijd.

Op zaterdag 7 maart wordt er om 2.30 uur Nederlandse tijd nogmaals een uur getraind. Daarna zit de voorbereiding erop en gaat de focus naar kwalificatie, die om 6.00 uur Nederlandse tijd van start gaat. Tegen de klok van 7.00 uur moet dan duidelijk zijn wie welke uitgangspositie heeft voor de GP van Australië.

