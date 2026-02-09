Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1 Wintertest Bahrein I

F1 tijden: Het tijdschema voor de eerste Formule 1-wintertest in Bahrein

Anderhalve week na de shakedown in Barcelona is de Formule 1 neergestreken in Bahrein voor de eerste van twee volwaardige wintertests. In dit artikel lees je alles over wanneer er getest wordt.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Toevoegen als voorkeursbron
Max Verstappen, Red Bull Racing

De Formule 1-teams zijn al even ontwaakt uit hun korte winterslaap dankzij de vijfdaagse shakedown in Barcelona, een reeks filmdagen en de teampresentaties. De eerste officiële gezamenlijke afspraak staat echter gepland voor deze week. Woensdag 11 tot en met vrijdag 13 februari is het Bahrain International Circuit namelijk het decor voor de eerste van twee officiële wintertests in de aanloop naar het nieuwe F1-seizoen.

Voor de coureurs en teams is de eerste wintertest dus geen moment om kennis te maken met de gloednieuwe auto's voor 2026, want daar hebben ze in Barcelona al de tijd voor gehad. De meeste kinderziektes zijn inmiddels dus gevonden en mogelijk ook al opgelost, waardoor de focus in Bahrein meer verlegd kan worden naar de prestaties van de bolides.

Dat geldt op voorhand niet voor alle teams. Zo heeft Aston Martin in Barcelona slechts twee dagen kunnen testen, terwijl Williams helemaal niet op het toneel verscheen. Voor deze formaties wordt de eerste testweek in Bahrein dus meteen een belangrijke om wat van de opgelopen achterstand goed te maken. Het belooft hoe dan ook een interessante test te worden, dus zorg dat je niets mist!

Hoe laat begint de eerste F1-wintertest in Bahrein?

Testdag Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT+3)
Woensdag 11 februari 08.00u - 17.00u 10.00u - 19.00u
Donderdag 12 februari 08.00u - 17.00u 10.00u - 19.00u
Vrijdag 13 februari 08.00u - 17.00u 10.00u - 19.00u

Voor de drie testdagen op 11, 12 en 13 februari 2026 hanteert de Formule 1 telkens hetzelfde programma. Dit houdt in dat er elke dag van 10.00 uur tot 19.00 uur lokale tijd getest mag worden door de teams. Vanwege het tijdverschil vinden de tests plaats tussen 08.00 uur en 17.00 uur Nederlandse tijd.

Wel is er tussendoor een lunchpauze van één uur, waardoor de renstallen per saldo iedere dag acht uur kunnen testen. In de praktijk geeft dit de F1-teams de kans om problemen of schade uit de ochtendsessie te verhelpen, of de auto om te bouwen voor een coureurswissel.

