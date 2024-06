F1 tijden: Hoe laat begint de kwalificatie in Spanje?

De Formule 1-coureurs en -teams maken zich op voor een bomvolle periode. In de komende zes weken staan vijf Grands Prix op het programma. Deze cruciale fase in het seizoen trapt af met de GP van Spanje op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Na enkele lastigere races kijkt de hele paddock naar Red Bull Racing en Max Verstappen. De Spaanse omloop is op papier op het lijf geschreven van de RB20. Toch zit de concurrentie niet stil. En aangezien inhalen op het circuit in Barcelona in het verleden niet eenvoudig is gebleken, is een goede uitgangspositie van groot belang. Wie gaat er met de pole-position vandoor?

Hoe laat is de F1 kwalificatie voor de GP van Spanje?

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 21 juni Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 21 juni Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 22 juni Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 22 juni Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 23 juni Grand Prix van Spanje 15.00u - 17.00u

De kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje 2024 staat gepland op zaterdagmiddag om 16.00 uur. Onder normale omstandigheden en zonder rode vlaggen weten we een uurtje later hoe de startopstelling voor de race eruit ziet. Zoals gebruikelijk bestaat de kwalificatie uit drie segmenten. In Q1 komen alle rijders in actie voor een periode van 18 minuten. Na het vallen van de vlag blijven de vijf langzaamste rijders achter in de pitbox. In Q2 komen de overgebleven vijftien rijders de baan op. Dit segment duurt 15 minuten, waarna wederom de vijf langzaamste coureurs afvallen. In Q3 wordt door de overgebleven coureurs gestreden om de pole-position. De top-tien heeft 12 minuten de tijd om de best mogelijke tijd op de klokken te zetten.

Eerder op de dag staat de laatste vrije training op het programma. Deze sessie begint om 12.30 uur en duurt een uur.